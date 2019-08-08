Türkiye ile Ukrayna ticaretinde hedef 10 milyar dolar

Türkiye ile Ukrayna arasında mevcut 4,2 milyar dolarlık ticaret hacminin 10 milyar dolara yükseltilmesi amacıyla DEİK ile Ukrayna Ticaret ve Sanayi Odası dirsek temasları sağlamak amacıyla anlaşma sağladı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “Önümüzdeki dönemde ülkelerimiz arasındaki bu potansiyelin artırılmasını devletler olarak destekliyoruz ve siz iş dünyasının önünü açacağız. ‘Sıra sizde’ diyoruz” dedi.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’nun (DEİK) düzenlediği Türkiye - Ukrayna İş Forumu, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenskyy, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, DEİK Başkanı Nail Olpak, Ukrayna Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Gennadiy Çijikov ve DEİK/Türkiye-Ukrayna İş Konseyi Başkanı Rasim Bekmezci’nin katılımıyla gerçekleşti.

Pekcan: “Önümüzdeki dönemde ülkelerimiz arasındaki potansiyelin artırılmasını destekliyoruz”

İş forumunda konuşma yapan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, iki ülkenin bağlarından bahsederek “Türkler ve Ukraynalılar medeniyetlerin beşiği olmuş Karadeniz’de her zaman tarihe kalıcı imza atmış iki millettir.Gerek doğu ile batı gerekse kuzey ile güneyin arasında kilit noktası oynamaktadırlar. Her iki ülke potansiyelleriyle birbirlerini tamamlayan ekonomileriyle bölgesel ortak haline gelmiş bulunmaktadırlar. Önümüzdeki dönemde de ülkelerimiz

arasındaki bu potansiyelin artırılmasını devletler olarak destekliyoruz ve siz iş dünyasının önünü açacağız. ‘Sıra sizde’ diyoruz” dedi.

“10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefleniyor”

Bakan Pekcan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hedef gösterdiği üzere Türkiye ile Ukrayna arasındaki dış ticaret hacmini 10 milyar dolara yükseltmeyi amaçladıklarını söyledi.

”Türkiye ve Ukrayna bölgesinde en hızlı gelişecek ekonomiler olacak”

Dünya ekonomisinin bir değişim ve dönüşümden geçtiğini anlatan Bakan Pekcan, bölgesel ve çok taraflı anlaşmalarının yerini ikili ticaret anlaşmalarının aldığını kaydetti.Pekcan, “Teknolojideki gelişmeler dünyadaki ekonominin kurallarının yeniden yazılmasına sebep oluyor. Ticaret savaşları ve korumacılık önlemleri hat safhaya gitti. Bu gelişmeler yaşanırken Doğu Avrupa’nın en dinamik, potansiyeli en yükse,AB ile ilişkileri en güçlü iki ülkesi Türkiye ve Ukrayna bu bölgede en hızlı gelişecek ekonomiler olacak” şeklinde konuştu.

Türkiye ile Ukrayna arasındaki 4,2 milyar dolarlık ticaret hacminin 10 milyar dolara yükseltilmesinin amaçladıklarının altını çizen Bakan Pekcan, söz konusu ticaret hacminin Türkiye aleyhinde Ukrayna lehinde olduğunu vurguladı. Bakan Pekcan,Türkiye’nin Ukrayna ile olan ticarette 1.02 milyar dolar ticaret açığı verdiğini kaydetti.

“Önce 10 milyar sonra 20 milyar dolar”

Bakan Pekcan,bu rakamların iki ülkenin potansiyelini yansıtmadığını belirterek “Amacımız ilk olarak dengeli bir ticaret altyapısıyla ticaret hacmimizi 10 milyar dolara sonra ise 20 milyar dolara yükseltmek” diye konuştu.

Yatırımların korunması konusunda açıklamalarda bulunan Pekcan, “Yatırımların karşılıkları korunması teşviki anlaşmasını güncelliyoruz. Yatırımcılarımızın oradaki yatırımlarının koruma altında olduğunu bilmek onları rahatlatacaktır. Biz de burada Ukraynalı yatırımcıları görmek istiyoruz. Özellikle ihtisas serbest bölgelerimizde uluslararası firmalarla da iş birliği yapabilirler. Türkiye’yi ihracat anlamında üs olarak kullanabilirler.Ayrıca ileri teknolojili ürün üretimi ve ihracatında Türkiye’yi kullanmalarını bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Zelenskyy: “Ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkarmak iddialı bir hedef”

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenskyy ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin, “Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştük, iddialı bir hedef koymamızı teklif etti.Hedef;iki ülke arasındaki ticaret hacmini 10 milyar dolar çıkarmak. Bu iddialı bir hedef.Bu hedefe ulaşmak için bir teklifte bulunacağım; siz Ukrayna’ya yatırım yapın, ben de yatırımlarınızı koruyacağım” dedi.

“Ukrayna pazarında Türk yatırımcıları görmek istiyoruz”

Ukrayna’nın yakın dönemde çok değişeceğini belirten Zelenskyy, “Ekonomimizin büyüme oranı yüzde 5 -6 olacak. Bu zaman zarfında altyapı sektörüne en az 20 milyar dolar yatırım yapmayı planlıyoruz. 15 havalimanı çalışır hale getirilecek. 5 liman düzenlenecek ve savunma sanayii sektörüyle ilgili büyük değişim olacak. Yap-işlet-devret modelini uygulayacağız. Ukrayna pazarında Türk şirketlerini görmek istiyoruz. Sermaye ve tecrübenizle Ukrayna’ya gelin. Birlikte çalışmak istiyoruz.Ukrayna’yı yabancı yatırımcılara cazip hale getirmek için yapılaması gereken çok şey var. Ukrayna’da hala eski sıkıntılar da mevcut.Siz yatırım yapın ben koruyacağım” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından DEİK ile Ukrayna Sanayi ve Ticaret Odası arasında iş birliği anlaşması imzalandı.İki kurum iş birliklerini artırmak amacıyla birlikte çalışmalar yürütecek.