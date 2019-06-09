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"Türkiye ile Ukrayna dost ve kardeş ülkedir"

- Ukrayna Hokey Federasyonu Başkanı Yuryevich:- "İki ülke arasındaki dostluk ve dayanışma her alanda ağırlığını hissettiriyor. Ekonomik alanlarda olduğu gibi sporda da sürekli karşılıklı görüş alışverişi yapıyoruz"

09 Haziran 2019 Pazar 14:51
"Türkiye ile Ukrayna dost ve kardeş ülkedir"


İSTANBUL (AA) - Ukrayna Hokey Federasyonu Başkanı Kryzsky Yuriy Yuryevich, Türkiye'de hokey sporunun hızla geliştiğini ve bu gelişmeyi yakından takip ettiklerini bildirdi.

Türkiye Hokey Federasyonundan (THF) yapılan açıklamaya göre, Kadınlar Avrupa Kulüpler Hokey Şampiyonası Challenge 3'e ev sahipliği yapan Ukrayna'nın federasyon başkanı Yuryevich, "Türkiye ile Ukrayna dost ve kardeş ülkedir. Hokey alanında hızla gelişen Türkiye'deki gelişmeleri yakından takip ediyor ve THF Başkanı Sadık Karakan ile sürekli karşılıklı görüş alışverişinde bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Avrupa'da Türk hokey takımlarının yakından tanındığını özellikle Gaziantep Polisgücü kadın ve erkek takımlarının son yıllarda Avrupa'nın en güçlü ekipleri arasında sayıldığını ifade eden Yuryevich, Gaziantep Polisgücü erkek takımının Avrupa Kulüpler Şampiyonası Challenge 3'te yüksek bir performans sergilediğine de dikkati çekerek Ukrayna'daki organizasyonda Polisgücü kadın takımının talihsizlikler yaşadığını, son maçlarda daha iyi oyunlar çıkaracağına inandığını belirtti.

Türkiye ile Ukrayna arasında önemli dostluk bağları olduğunu da aktaran Yuryevich, "İki ülke arasındaki dostluk ve dayanışma her alanda ağırlığını hissettiriyor. Ekonomik alanlarda olduğu gibi sporda da sürekli karşılıklı görüş alışverişi yapıyoruz. Türkiye'nin genç ve dinamik bir federasyon başkanı var. Son bir yıldır Türkiye ile hokey alanında önemli ilişkiler geliştirdik ve önümüzdeki dönemlerde bu ilişkilerin daha güçlü devam edeceğine inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Erkekler Avrupa Kulüpler Hokey Şampiyonası Challenge 3'ün Alanya'da yapıldığını hatırlatan Yuryevich, "THF Başkanı Sadık Karakan'a çok teşekkür ediyoruz. Türk federasyonu, Ukrayna ve diğer ülke ekipleriyle yakından ilgileniyor. İki kardeş ülke, aynı organizasyonun kadın ve erkek ayaklarına ev sahipliği yapıyor. Ülkemizde misafirimiz olan Türkiye’nin temsilcisi Gaziantep Polisgücü Spor Kulübü Genel Sekreteri İsmail Eryoldaş ve takımın antrenörleri Yusuf Kasım ve Ayşe Kasım’dan her iki takım hakkında bilgi aldım. Gaziantep Polisgücü’ne her türlü desteği vermeye hazırız." şeklinde görüş belirtti.



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Haber Tarihi: 09 Haziran 2019 Pazar 14:51
  1. Avrupa Kulüpler Hokey Şampiyonası Challenge 3
  2. hokey
  3. Kryzsky Yuriy Yuryevich

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