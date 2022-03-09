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Gündem Türkiye ile Ukrayna arasında kritik temas
Gündem

Türkiye ile Ukrayna arasında kritik temas

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde ateşkesin ve istikrarın sağlanması ile insani yardım konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Yeniakit Publisher
2022-03-09 16:05:00 -
Türkiye ile Ukrayna arasında kritik temas

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile görüştü.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile görüştü. Görüşmede ateşkesin ve istikrarın sağlanması ile insani yardım konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Huzur ve istikrar için ateşkes ilan edilmesi önemli

 

Görüşmede Bakan Akar, Rusya-Ukrayna arasındaki müzakerelerin önemli olduğunu ve kalıcı çözümün mümkün olabileceğini, daha fazla can kaybının yaşanmaması ile huzur ve istikrar için bir an evvel ateşkes ilan edilmesinin önemli olduğunu söyledi.

Bakan Akar ayrıca Türkiye’nin Ukrayna’ya insani yardımın ulaştırılması, barış ve huzurun tesisi için bundan önce olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu ifade etti.

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