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Medya Türkiye ile Suriye arasında neler oluyor? O isim, "Bütün taşlar yerinden oynayacak! Hazır olalım" diyerek müthiş gelişmeyi duyurdu
Medya

Türkiye ile Suriye arasında neler oluyor? O isim, "Bütün taşlar yerinden oynayacak! Hazır olalım" diyerek müthiş gelişmeyi duyurdu

Yeniakit Publisher
2024-07-01 14:55:00 -
Türkiye ile Suriye arasında neler oluyor? O isim, "Bütün taşlar yerinden oynayacak! Hazır olalım" diyerek müthiş gelişmeyi duyurdu

Serkan Fıçıcı, Türkiye ile Suriye arasındaki üst düzey diyalog kapısının aralandığını yazdı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Neden olmasın" diyerek olumlu sinyaller verdiğini belirten Fıçıcı, Rusya'nın da bu süreçte Türkiye ile Suriye ilişkilerini onarma hedefinde olduğunu vurguladı. Yeni bir dönemin başlayabileceğine dikkat çeken Fıçıcı, Akşam gazetesindeki köşe yazısında şunları kaydetti:

Serkan Fıçıcı, Türkiye ile Suriye arasındaki üst düzey diyalog kapısının aralandığını yazdı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Neden olmasın" diyerek olumlu sinyaller verdiğini belirten Fıçıcı, Rusya'nın da bu süreçte Türkiye ile Suriye ilişkilerini onarma hedefinde olduğunu vurguladı. Yeni bir dönemin başlayabileceğine dikkat çeken Fıçıcı, Akşam gazetesindeki köşe yazısında şunları kaydetti:

"Dış politikada fırsat zamanları vardır.

Gelir, değerlendirebilirsen kazanırsın.

Yoksa...
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Geçer, gider.

Ellerin bomboş havaya bakarsın.

Mesela?

-ABD'deki başkanlık seçimleri...

Dünya'nın nispeten "rahat nefes alabildiği" zaman dilimlerinden biridir.

Gerçi, müesses nizam "tanımlanmış politikaları" uygulamaya devam eder.

Ama seçime yaklaştıkça ABD dışından ziyade "içiyle" meşgul olur.

Hatta bu süreçlerde başkan için "topal ördek" tabiri kullanılır.

Önemli kararlar ertelenir.

Peki, bundan bize ne?

***

Türkiye ile Suriye arasında üst düzey diyalog kapısı aralandı.

İşaretlerini en güçlü şekilde görüyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuştu.

"Neden olmasın" dedi.

Eğer Suriye'den gelen "olumlu sinyaller" devam ederse...

Yepyeni bir dönem başlayabilir.

***

Öznesi Suriye olan bir cümle kuruyorsak karşımıza iki büyük mesele çıkar.

PKK terörü ve sığınmacılar sorunu...

Ve yine eğer Suriye'den söz ediyorsak Rusya'yı anmadan geçemeyiz.

Esed, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajına "Suriye tüm toprakları üzerindeki egemenliğine dayanan Suriye-Türkiye ilişkisine ilişkin her türlü adıma açıktır" yanıtını verdi.

Ve bu açıklamayı da Putin'in Özel Temsilcisi Alexander Lavrentiev'in yanında yaptı.

Lavrentiev ise "Rusya'nın hedefinin Suriye ile Türkiye arasındaki ilişkileri yeniden onarmak olduğunu" söyleyerek, çok açık "biz de varız" dedi.

Suriye hazır...

Rusya istekli...

ABD meşgul...

Daha uygun bir ortam bulmak mümkün mü?

***

Mevsim değişiyor.

PKK terörünü kalıcı olarak bitirmeyi hedefleyen büyük harekat öncesinde "ABD'siz Suriye" fotoğrafı ufukta belirmeye başladı.

Bu aynı zamanda "PKK'nın ABD tarafından korunup, kollanma sürecinin" de sonu demek.

Rüzgar Türkiye lehine esmeye başladığında 2 hususa çok dikkat etmek gerekir.

Birincisi içeride huzur, güven, istikrar ortamını koruyacak bütünlüğü tesis etmek...

İkincisi de dış kaynaklı provokasyon girişimlerine karşı uyanık olmak...

Tecrübe bize bunları söylüyor.

Bütün taşlar yerinden oynayacak.

Hazır olalım..."

 

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