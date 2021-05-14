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Türkiye ile Sırbistan arasında PCR testi zorunluluğu kaldırıldı
Gündem Türkiye ile Sırbistan arasında PCR testi zorunluluğu kaldırıldı
Gündem

Türkiye ile Sırbistan arasında PCR testi zorunluluğu kaldırıldı

Koronavirüs önlemleri kapsamında ülkelere giriş için zorunlu olan PCR testi Türkiye ile Sırbistan vatandaşları için kaldırıldı. İki ülke vatandaşları koronavirüs aşı sertifikası ile seyahat edebilecek.

Yeniakit Publisher
2021-05-14 21:57:00 -
Türkiye ile Sırbistan arasında PCR testi zorunluluğu kaldırıldı

İki ülke vatandaşları koronavirüs aşı sertifikası ile seyahat edebilecek. 

Konuyla ilgili olarak resmi sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Türkiye ve Sırbistan vatandaşları ülkelerinin yetkili otoritelerince tanzim edilen Kovid bağışıklık/aşı sertifikası ile PCR testi istenmeden iki ülke arasında seyahat edebileceklerdir. Uygulama bugünden başlamaktadır" dedi. 

 

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