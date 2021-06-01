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Ekonomi Türkiye ile Rusya arasındaki uçuşlara yönelik kısıtlamalar 21 Haziran'a uzatıldı
Ekonomi

Türkiye ile Rusya arasındaki uçuşlara yönelik kısıtlamalar 21 Haziran'a uzatıldı

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezi, Türkiye ile uçuşlara yönelik kısıtlamaların 21 Haziran'a kadar uzatıldığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-06-01 07:15:00 -
Türkiye ile Rusya arasındaki uçuşlara yönelik kısıtlamalar 21 Haziran'a uzatıldı

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamada, Türkiye ile uçuşlara yönelik kısıtlamaların 21 Haziran’a kadar uzatılmasına karar verildiği belirtildi.

Öte yandan, Moskova ile Minsk arasındaki uçuşların ise 10 Haziran itibarıyla haftada 10 uçuşa yükseltilmesine karar verildiği kaydedildi.

Rusya ile Türkiye arasındaki uçuşlar, 12 Nisan'da alınan kararla 15 Nisan ila 1 Haziran arasında geçici olarak kısıtlanmıştı.

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