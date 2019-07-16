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Türkiye ile Malezya'dan otomotiv ve savunma sanayii alanında işbirliği!

Türkiye-Malezya ilişkilerinde yeni bir dönem başlıyor. Malezya Başbakanı Mahathir Mohamad, 24-27 Temmuz tarihlerinde Türkiye'yi ziyaret edecek ve birçok konuda kritik konular masaya yatırılacak.

16 Temmuz 2019 Salı 21:15
Türkiye ile Malezya'dan otomotiv ve savunma sanayii alanında işbirliği!

Türkiye ile Malezya arasında her anlamda yeni bir dönem başlıyor. Bu kapsamda 24-27 Temmuz tarihlerinde Malezya Başbakanı Mahathir Mohamad'ın Türkiye ziyaretinde kritik konular masaya yatırılacak.

Görüş alışverişi yapılacak

Bu konular arasında Türkiye-Malezya serbest ticaret anlaşmasının (STA) hizmet ticareti, yatırım ve e-ticaret konularını içerecek şekilde genişletilmesine ilişkin müzakerelerin son durumuyla ilgili görüş alışverişinde bulunulacak.

Savunma sanayii ve otomotiv üzerinde durulacak

Akşam'ın haberine göre; Malezya Varlık Fonu Khazanah'ın Türkiye'deki yatırımları, palm yağı özelinde takas ticareti olasılığı, savunma sanayii ve otomotiv sektöründe işbirliği gibi konuların da üzerinde durulacağı belirtiliyor.

 

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 21:15
  1. Malezya
  2. Türkiye
  3. Malezya Başbakanı Mahathir Mohamad
  4. Türkiye-Malezya serbest ticaret anlaşması
  5. Malezya Varlık Fonu Khazanah
  6. otomotiv
  7. savunma sanayii

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