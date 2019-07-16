Türkiye ile Malezya'dan otomotiv ve savunma sanayii alanında işbirliği!
Türkiye-Malezya ilişkilerinde yeni bir dönem başlıyor. Malezya Başbakanı Mahathir Mohamad, 24-27 Temmuz tarihlerinde Türkiye'yi ziyaret edecek ve birçok konuda kritik konular masaya yatırılacak.16 Temmuz 2019 Salı 21:15
Türkiye ile Malezya arasında her anlamda yeni bir dönem başlıyor. Bu kapsamda 24-27 Temmuz tarihlerinde Malezya Başbakanı Mahathir Mohamad'ın Türkiye ziyaretinde kritik konular masaya yatırılacak.
Görüş alışverişi yapılacak
Bu konular arasında Türkiye-Malezya serbest ticaret anlaşmasının (STA) hizmet ticareti, yatırım ve e-ticaret konularını içerecek şekilde genişletilmesine ilişkin müzakerelerin son durumuyla ilgili görüş alışverişinde bulunulacak.
Savunma sanayii ve otomotiv üzerinde durulacak
Akşam'ın haberine göre; Malezya Varlık Fonu Khazanah'ın Türkiye'deki yatırımları, palm yağı özelinde takas ticareti olasılığı, savunma sanayii ve otomotiv sektöründe işbirliği gibi konuların da üzerinde durulacağı belirtiliyor.
YORUM YAZ