Türkiye ile Malezya'dan otomotiv ve savunma sanayii alanında işbirliği!

Türkiye ile Malezya arasında her anlamda yeni bir dönem başlıyor. Bu kapsamda 24-27 Temmuz tarihlerinde Malezya Başbakanı Mahathir Mohamad'ın Türkiye ziyaretinde kritik konular masaya yatırılacak.

Görüş alışverişi yapılacak

Bu konular arasında Türkiye-Malezya serbest ticaret anlaşmasının (STA) hizmet ticareti, yatırım ve e-ticaret konularını içerecek şekilde genişletilmesine ilişkin müzakerelerin son durumuyla ilgili görüş alışverişinde bulunulacak.

Savunma sanayii ve otomotiv üzerinde durulacak

Akşam'ın haberine göre; Malezya Varlık Fonu Khazanah'ın Türkiye'deki yatırımları, palm yağı özelinde takas ticareti olasılığı, savunma sanayii ve otomotiv sektöründe işbirliği gibi konuların da üzerinde durulacağı belirtiliyor.