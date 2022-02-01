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Dünya Türkiye ile Katar arasında flaş adım! Arap ülkesi duyurdu
Dünya

Türkiye ile Katar arasında flaş adım! Arap ülkesi duyurdu

Katar Kalkınma Fonu tarafından yapılan açıklamada, Ankara ile Doha yönetimleri arasında kritik bir görüşme yapıldı.

Yeniakit Publisher
2022-02-01 07:26:00 -
Türkiye ile Katar arasında flaş adım! Arap ülkesi duyurdu

Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu, Katar Kalkınma Fonu Müdürü Halife el-Kuvari ile iki ülke arasındaki kalkınma ve insani yardım alanlarındaki iş birliğini ele aldı.

Katar Kalkınma Fonu tarafından yapılan açıklamada, Büyükelçi Göksu ile Fon Müdürü Kuvari'nin bir araya geldiği belirtildi.

Görüşmede, iş birliği yolları ile ortak öneme sahip meselelerin ele alındığı kaydedildi.

Türkiye'nin Doha Büyükelçiliğinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda da Göksu ve Kuvari'nin Türkiye ile Katar arasındaki dış ve uluslararası kalkınma yardımlarına ilişkin iş birliği konusunda fikir alışverişinde bulunduğu aktarıldı.

Büyükelçiliğin paylaşımında, kalkınma yardımı projeleri üzerinde çalışmanın sabırsızlıkla beklendiği kaydedildi.

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