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Ekonomi Türkiye ile kardeş ülke Azerbaycan arasında Stratejik işbirliği
Ekonomi

Türkiye ile kardeş ülke Azerbaycan arasında Stratejik işbirliği

Yeniakit Publisher
2023-10-03 21:46:00 -
Türkiye ile kardeş ülke Azerbaycan arasında Stratejik işbirliği

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki işbirliklerinde stratejik teknoloji alanlarının çeşitlenmesinin, milletin bekası için hassaten önemli olduğunu düşündüğünü söyledi.

Bayraktar, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen “74. Uluslararası Uzay Kongresi’nin (International Astronautical Congress- IAC)” açılış toplantısına katıldı. Toplantının ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Bayraktar, Karabağ’ın tam anlamıyla özgürlüğüne kavuşmuş olmasından Türk milletinin bir evladı olarak büyük mutluluk duyduğunu belirtti. Bayraktar, 74. Uluslararası Uzay Kongresi’ne başta Türkiye Uzay Ajansı olmak üzere çok sayıda Türk şirketinin katıldığını dile getirerek, “Bizler de Cumhuriyetimizin 100. yılında TEKNOFEST’in finalini İzmir’de yapıp ayağımızın tozuyla yaklaşık 500 TEKNOFEST şampiyonu ile Kongre’ye geldik. Burada kırmızı montlu birçok kardeşimi görüyorsunuz. İnşallah bu Kongre, Türkiye’de de düzenlenir.” ifadelerini kullandı.

Bayraktar, Azerbaycan’ı ikinci vatanı olarak gördüğünü ve burada bulunmaktan mutluluk duyduğunu vurguladı.

Baykar'a madalya

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar’a, Azerbaycan Vatandaşlara Hizmet ve Sosyal İnovasyonlar Devlet Ajansı (ASAN Hizmet) madalyası verildi. 74. Uluslararası Uzay Kongresi’ne (IAC) katılmak için Bakü’de bulunan Bayraktar, T3 Vakfı ile ASAN Hizmet’in ortaklaşa kurduğu Bilim Bakü’yü ziyaret etti. Bilim Bakü’deki faaliyetleri inceleyen Bayraktar, burada ASAN Hizmet Yönetim Kurulu Başkanı Ülvi Mehdiyev ile görüştü. Mehdiyev, Bayraktar’a “ASAN Hizmet ile Verimli İşbirliği” madalyasını takdim etti.

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