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Gündem Bingöl kanaat önderini kaybetti: Prof. Dr. Abdülaziz Beki vefat etti
Gündem

Bingöl kanaat önderini kaybetti: Prof. Dr. Abdülaziz Beki vefat etti

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Bingöl kanaat önderini kaybetti: Prof. Dr. Abdülaziz Beki vefat etti

Bingöl Üniversitesi eski rektör yardımcısı ve İlahiyat Fakültesi eski dekanı Prof. Dr. Abdülaziz Beki, İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti; Beki’nin cenazesi, 25 Ekim Pazar günü memleketi Bingöl’ün Gözer köyünde toprağa verilecek.

1945 yılında Bingöl'ün Gözer köyünde dünyaya gelen Prof. Dr. Abdülaziz Beki, medrese eğitiminin ardından Kayseri Yüksek İslam Enstitüsü'nden mezun oldu. Müftülük ve yurt dışı din hizmetleri görevlerinde bulunan Beki, akademik çalışmalarını İslam hukuku alanında sürdürdü. Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde profesör olarak görev yapan Beki, 2011 yılında Bingöl Üniversitesine geçti. Üniversitede rektör yardımcılığı ve İlahiyat Fakültesi dekanlığı görevlerinde de bulunan Beki, 2016 yılında emekli oldu.

"Gözer köyünde defnedilecek"

Prof. Dr. Abdülaziz Beki bugün İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Beki'nin cenazesi, 25 Ekim Pazar günü Bingöl'e getirilecek. Öğle namazının ardından Gözer Köyü Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrasında Beki, köy mezarlığındaki aile kabristanına defnedilecek.

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