KYK 2026 burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Gözler GSB duyurusunda
KYK burs sonuçları başvuru sürecini tamamlayan yüz binlerce üniversite öğrencisi tarafından sabırsızlıkla bekleniyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) kanadından gelecek resmi duyuru öncesinde; KYK burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Yükseköğrenim öğrencilerinin gündeminde ilk sırada yer alan KYK burs sonuçları nereden öğrenilir, ilk ödemeler ne zaman yatacak? İşte e-Devlet sorgulama ekranı ve sonuç tarihine dair masadaki tüm detaylar...