KYK 2026 burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Gözler GSB duyurusunda

KYK burs sonuçları, yeni eğitim-öğretim döneminde maddi destek almak isteyen üniversitelilerin en çok araştırdığı konuların başında geliyor. KYK burs ve kredi sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Üniversite öğrencilerine verilen burs ve kredi imkanından faydalanmak isteyen öğrenciler başvurularını yaptı. Şimdi ise KYK burs sonuçlarının ne zaman açıklanacağı araştırılıyor.