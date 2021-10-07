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Gündem Türkiye ile İran arasında kritik temas!
Gündem

Türkiye ile İran arasında kritik temas!

Türkiye ile İran arasındaki siyasi istişarelerin yarın Ankara'da yapılacağı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-10-07 11:01:00 -
Türkiye ile İran arasında kritik temas!

Son günlerde Azerbaycan sınır hattında askeri tatbikatla provokasyonlara imza atan İran ile Türkiye arasında kritik görüşme olacak.

Türkiye ile İran arasındaki siyasi istişareler, iki ülke Dışişleri Bakan Yardımcıları başkanlığında yarın Ankara'da gerçekleştirilecek.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, siyasi istişare görüşmeleri, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ile İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bageri Keni başkanlıklarında yarın yapılacak.

İstişarelerde ikili ilişkiler ele alınacak, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.

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Yorumlar

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peki 50 milyon türkün konusuda gündeme gelmeli buda konuşulmalıdır
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