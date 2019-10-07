Türkiye ile İran arasında kritik görüşme Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile telefon görüşmesi yaptı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Cevad Zarif ile telefonda görüştü. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile telefonda görüştü

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