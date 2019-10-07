0553 313 94 23

Türkiye ile İran arasında kritik görüşme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile telefon görüşmesi yaptı.

07 Ekim 2019 Pazartesi 23:34
Türkiye ile İran arasında kritik görüşme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Cevad Zarif ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile telefonda görüştü

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Ekim 2019 Pazartesi 23:34
  1. İran
  2. Mevlüt Çavuşoğlu
  3. Cevad Zarif

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Trump'tan yeni açıklamalar: Erdoğan'a dedim ki...
    1. Trump'tan yeni açıklamalar: Erdoğan'a..
    2. Yaprak ciğer nasıl yapılır? Yaprak..
    3. Türkiye ile İran arasında kritik görüşme
    4. Mürsafinin faydaları nelerdir?
    5. Altın otunun faydaları nelerdir? Altın..
    6. Organlarımıza benzeyen besinler..
    7. Buzluk kurabiye tarifi
    8. Operasyon öncesi ABD'den terör örgütü..
    9. Operasyon başladı mı? 'TSK Tel-Tavil'e..
    10. Uyku apnesi nedir? Uyku apnesine iyi..
    11. Ev temizliğinde pratik bilgiler!..
    12. Dudaklarımızın rengi hastalık..
    13. Bamya suyunun faydaları nelerdir?..
    14. Mehmetçik Irak'ın kuzeyini vurdu!
    15. Doğal antibiyotik! Şifa dağıtan..
    16. ABD'de neler oluyor! Mark Esper,..
    17. Ağız kokusu neden olur?Ağız kokusuna..
    18. Patlıcanlı pratik beyti kebabı tarifi
    19. Beynim uyuşuyor! Beyin yorgunluğu..
    20. Sarımısaklı sütün faydaları nelerdir?..
    21. Çatı böreği tarifi
    22. Yavuz Ağıralioğlu, AK Parti'den teklif..
    23. Bitkilerde tarçının faydaları!..
    24. Kıbrıs usulü fırında makarna tarifi
    25. Cilt sarkmasına iyi gelecek maskeler!..
    26. Yumurta kabukları şifa dağıtıyor!..
    27. Salçalar neden küfleniyor? Salça..
    28. Saç uzatma kürleri! Bakımlı saçlar..
    29. Kebabe nedir? Ses kısıklığına son!..
    30. Berberisin faydaları nelerdir?Kadın..
    Abdulkadir Selvi'den dikkat çeken açıklamalar! 'Erdoğan’ın taktiği'
    Abdulkadir Selvi'den dikkat çeken açıklamalar! 'Erdoğan’ın taktiği'
    "Kim Milyoner Olmak İster" yarışmasında son soruyu bildi ama 1 milyon TL'yi alamayacak!
    "Kim Milyoner Olmak İster" yarışmasında son soruyu bildi ama 1 milyon TL'yi alamayacak!
    Türkiye'nin Suriye operasyonuna İran'dan ilk tepki
    Türkiye'nin Suriye operasyonuna İran'dan ilk tepki
    CHP'li İmamoğlu, seçimden önce yerin dibine batırdığı AK Parti'nin başarısını tasdik etti!
    CHP'li İmamoğlu, seçimden önce yerin dibine batırdığı AK Parti'nin başarısını tasdik etti!
    Washington Post yazarı Brian Klaas'tan akla ziyan sözler
    Washington Post yazarı Brian Klaas'tan akla ziyan sözler

    Günün Karikatürü

    8 Ekim 2019
    2.5 aylık kardeşini pencereden atan çocuktan annesine kan donduran sözler
    2.5 aylık kardeşini pencereden atan çocuktan annesine kan donduran sözler
    Yeniden Refah Partisi'nden Erdoğan'a çağrı
    Yeniden Refah Partisi'nden Erdoğan'a çağrı