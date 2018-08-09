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Türkiye ile İran arasında kritik görüşme!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Cumhurbaşkanlığı Özel Temsilcisi Vaizi ile görüştü. Çavuşoğu, "Görüşmede iki ülke gündemindeki konuşları ele aldık" dedi.

09 Ağustos 2018 Perşembe 16:15
Türkiye ile İran arasında kritik görüşme!

Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklama yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Cumhurbaşkanlığı Özel Temsilcisi Mahmud Vaizi ile bir görüşme gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Çavuşoğlu görüşmede, iki ülke gündemindeki konularını ele aldıklarını aktardı.

Haber Tarihi: 09 Ağustos 2018 Perşembe 16:15
  1. Türkiye
  2. İran
  3. kritik görüşme
  4. Mevlit Çavuşoğlu
  5. Dışişleri Bakanlığı

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  • Abdulcabbar Abdulcabbar 32 dk önce
    Siyon zındığına karşı Degil yalnız İslam alemi; Belki bütün Dünya birleşmelidir...Aksi takdirde bu zındıklar dünyayı yaşanmaz hale sokacaklar...
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