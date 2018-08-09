Türkiye ile İran arasında kritik görüşme!
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Cumhurbaşkanlığı Özel Temsilcisi Vaizi ile görüştü. Çavuşoğu, "Görüşmede iki ülke gündemindeki konuşları ele aldık" dedi.09 Ağustos 2018 Perşembe 16:15
Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklama yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Cumhurbaşkanlığı Özel Temsilcisi Mahmud Vaizi ile bir görüşme gerçekleştirdiklerini açıkladı.
Çavuşoğlu görüşmede, iki ülke gündemindeki konularını ele aldıklarını aktardı.
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