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Dünya Türkiye ile ipler iyice gerilecek! Biden, ordunun başına Lloyd Austin'i getirdi!
Dünya

Türkiye ile ipler iyice gerilecek! Biden, ordunun başına Lloyd Austin'i getirdi!

Donald Trump'ın ardından 20 Ocak'ta yemin ederek göreve başlayan ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden'ın Savunma Bakanı Lloyd Austin oldu. Ülkenin ilk siyahi savunma bakanı olan Austin, Orta Doğu'yu yakından tanıması ve eli kanlı terör örgütü PKK'yı silahlandırmasıyla tanınıyor.

Yeniakit Publisher
2021-01-23 15:35:00 -
Türkiye ile ipler iyice gerilecek! Biden, ordunun başına Lloyd Austin'i getirdi!

ABD Başkanı Joe Biden 20 Ocak'ta yemin ederek göreve başlarken, Kabinesi'nde yer alan isimler de birer birer şekilleniyor. Biden, ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) başına Lloyd Austin'i getirdi. 4 yıl önce ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM) bir numaralı ismi olan Austin, 2016 yılında emekli olmuştu. Biden'ın aday gösterdiği Austin, Senato tarafından da onaylanarak Pentagon'un başına geçen ilk siyahi isim oldu.

Orta Doğu'yu yakından tanıyor

Biden ile Obama dönemindeki Başkan Yardımcılığı sırasında beraber çalışma fırsatı olan Austin, Orta Doğu'yu çok yakından tanıyan bir isim. Austin, 2010-2011 yıllarında Irak'taki ABD güçlerinin komutanlığını yürüttü. Bu dönemde, ABD'nin Irak'taki muharip askerlerin geri çekilmesi ve Irak ordusuna danışmanlık, yardım ve eğitim sağlamaya başlamasını öngören yeni döneme geçiş faaliyetlerini yürüttü.

DEAŞ ile mücadeleyi bahane edip terör örgütünü silahlandırdı

2013'te CENTCOM'un başına atanan Austin, Suriye'deki iç savaş ve DEAŞ ile mücadelede büyük rol oynadı. "Eğit-donat" programını yöneten Austin, Suriye'de DEAŞ'la mücadele ettiği iddiasıyla terör örgütü PKK-PYD-YPG üyelerinin de silahlanmasına öncülük etti.

Hava operasyonlarını yönetti

Austin, DEAŞ'ın PKK-PYD-YPG'nin kontrolü altındaki Kobani'ye (Ayn el-Arab) yönelik saldırılarını püskürtmek için ABD önderliğindeki uluslararası koalisyonun hava operasyonları düzenlemesinde önemli rol oynadı. Austin, o dönemde yaptığı açıklamada, koalisyonun hava operasyonları sonucu yüzlerce DEAŞ militanının öldürüldüğünü ve PKK-PYD-YPG'nin kaybettikleri toprakları geri almasına yardımcı olduklarını söyledi.

YPG'ye destek verildiği kabul eden ilk askeri yetkili oldu

Eylül 2015'te Senato Silahlı Hizmetler Komitesi'nde soruları yanıtlarken, eğit-donat programına katılanlardan yalnızca "dört veya beş kişinin" Suriye'de savaştığını söyledi. O dönemde bu sözleri büyük eleştiri topladı. ABD basını, Austin'in savunma bakanlığına aday gösterilmesiyle ilgili haberlerinde bu oturumda yaşananları hatırlatarak, siyasi deneyiminin az olduğuna vurgu yaptı. Aynı konuşmasında Austin, ABD'nin YPG'ye destek verdiğini kabul eden ilk askeri yetkili oldu. Austin, ABD Özel Harekat Güçleri'nin, YPG ile temas halinde olduklarını, danışmanlık ve yardım sağladıklarını ancak sıcak çatışmalara girmediklerini öne sürdü.

Türkiye'yi ziyaret etti

Irak'ta DEAŞ'ın kontrolü altında bulunan bölgelerin geri alınması için başlatılan askeri operasyonların hazırlığında da yer alan Austin, bu dönemde Türkiye'yi de birkaç kez ziyaret etti.

Kaynak: BBC Türkçe

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Yorumlar

abdrhman

orta doğudaki , olayların baş çıbanı ahudistan yönetimindeki abd ve (abd eşittir yahudi) pisrael ahudilerdir. gerek daeş pkk, fetöş vesaire terör örgütleri bunların besledikleri , tc nin vede orta doğunun başına bela ettikleri ısraelin B.O.projesinin gerçekleşmesine çalışan ....leridir.yönetimi türk isimli yahudilerde olan hıristiyanların partisi chpkk da yahudiler tarafından atatürk zamanında tc nin içine sokulmuş truva atıdır.içimizdeki vatan haini zengin yahudileri çok sıkı denetleyin.
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ata

gençler sakin... adam 320 ile viraja girebilir... bu virajdan çıkacağını göstermez... sakin...
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