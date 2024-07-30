Türkiye ile ilgili o skandal kararı herkesi çok şaşırtmıştı! Ahmet Hakan, Mahmud Abbas’ı böyle yerin dibine soktu
Ahmet Hakan, katil İsrail’in Başbakanı Netanyahu’nun ABD Kongresi’nde konuşturulmasına karşılık olarak TBMM’de konuşması için davet edilen, ancak bunu önce reddeden, tepkiler yükselince de geri adım atmak zorunda kalıp Türkiye’ye geleceğini açıklayan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’a tepki gösterdi. Abbas’ın hem Türk hem de Filistin halkından özür dilemesi gerektiğini belirten Hakan, Hürriyet gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:
Ahmet Hakan, katil İsrail’in Başbakanı Netanyahu’nun ABD Kongresi’nde konuşturulmasına karşılık olarak TBMM’de konuşması için davet edilen, ancak bunu önce reddeden, tepkiler yükselince de geri adım atmak zorunda kalıp Türkiye’ye geleceğini açıklayan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’a tepki gösterdi. Abbas’ın hem Türk hem de Filistin halkından özür dilemesi gerektiğini belirten Hakan, Hürriyet gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:
“Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından anlıyoruz ki...
Netanyahu’nun ABD Parlamentosu’nda konuşturulmasına karşılık olarak...
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın da Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde konuşmasına imkân tanınmak istenmiş.
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Abbas, davet edilmiş.
Ancak Abbas, bu muazzam imkânı değerlendirmekten kaçınmış.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Mahmud Abbas’ın bizden özür dilemesi gerekir” diyor.
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Yetmez.
Abbas, ayrıca Filistin halkından da özür dilemeli.
Halkı açısından böylesine önemli bir fırsatı heba ettiği için.”