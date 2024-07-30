Türkiye ile ilgili o skandal kararı herkesi çok şaşırtmıştı! Ahmet Hakan, Mahmud Abbas’ı böyle yerin dibine soktu

Ahmet Hakan, katil İsrail’in Başbakanı Netanyahu’nun ABD Kongresi’nde konuşturulmasına karşılık olarak TBMM’de konuşması için davet edilen, ancak bunu önce reddeden, tepkiler yükselince de geri adım atmak zorunda kalıp Türkiye’ye geleceğini açıklayan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’a tepki gösterdi. Abbas’ın hem Türk hem de Filistin halkından özür dilemesi gerektiğini belirten Hakan, Hürriyet gazetesindeki yazısında şunları kaydetti: