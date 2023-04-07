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Medya Türkiye ile ilgili flaş "yeni doğal gaz keşfi" iddiası! Artık o psikolojik bariyeri yıktı
Medya

Türkiye ile ilgili flaş "yeni doğal gaz keşfi" iddiası! Artık o psikolojik bariyeri yıktı

Yeniakit Publisher
2023-04-07 11:28:00 -
Türkiye ile ilgili flaş "yeni doğal gaz keşfi" iddiası! Artık o psikolojik bariyeri yıktı

Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, "Karadeniz gazı hem arz güvenliğine ciddi katkı sağlayacak hem de tüketicilerin daha uygun fiyatlarla doğalgaz tüketmelerinin yolunu açacak. Peki yeni keşif olur mu? Bence Türkiye artık o psikolojik bariyeri yıktı." dedi.

Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, "Karadeniz gazı hem arz güvenliğine ciddi katkı sağlayacak hem de tüketicilerin daha uygun fiyatlarla doğalgaz tüketmelerinin yolunu açacak. Peki yeni keşif olur mu? Bence Türkiye artık o psikolojik bariyeri yıktı." dedi. 

Güngör yazısında, "Şöyle bir düşünün, bugüne kadar hangi mesajlar kafamıza kazındı? Ülkeye "Küçüksün sen, küçük düşün" denilmedi mi? Çaresizlik duygusu bilerek ve düzenli şekilde topluma bulaştırılmadı mı?Zamanında milli enerji politikasını çizerken Berat Albayrak'ın dediği gibi, yıllardır hepimize giydirilmeye çalışılan bir öğrenilmiş çaresizlik psikolojisi vardı. Bunun yıkıldığını gördük. O yüzden bundan sonrası çorap söküğü gibi gelecektir." düşüncesini dile getirdi.

 

 
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Yorumlar

Gültekin

Doğalgaz iddiası değil, Karadeniz kıyısı doğalgaz yatağıdır, bunun işareti ülkemiz doğalgazı bulmadan bizim buralarda deniz kıyısındaki vatandaşlarımız buldukları doğalgazı evlerinde yıllar önce kullanıyorlardı. Ülkemizde bize yetecek kadar doğalgaz da, petrol da vardır, yeter ki bu konu da kararlı olalım.
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