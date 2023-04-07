Türkiye ile ilgili flaş "yeni doğal gaz keşfi" iddiası! Artık o psikolojik bariyeri yıktı

Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, "Karadeniz gazı hem arz güvenliğine ciddi katkı sağlayacak hem de tüketicilerin daha uygun fiyatlarla doğalgaz tüketmelerinin yolunu açacak. Peki yeni keşif olur mu? Bence Türkiye artık o psikolojik bariyeri yıktı." dedi.

Güngör yazısında, "Şöyle bir düşünün, bugüne kadar hangi mesajlar kafamıza kazındı? Ülkeye "Küçüksün sen, küçük düşün" denilmedi mi? Çaresizlik duygusu bilerek ve düzenli şekilde topluma bulaştırılmadı mı?Zamanında milli enerji politikasını çizerken Berat Albayrak'ın dediği gibi, yıllardır hepimize giydirilmeye çalışılan bir öğrenilmiş çaresizlik psikolojisi vardı. Bunun yıkıldığını gördük. O yüzden bundan sonrası çorap söküğü gibi gelecektir." düşüncesini dile getirdi.



ÖNE ÇIKAN VİDEO