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Tansiyon, baş dönmesi, erken doğum... Uzmanından anne adaylarına kritik yaz tavsiyeleri
IHA Giriş Tarihi:

Tansiyon, baş dönmesi, erken doğum... Uzmanından anne adaylarına kritik yaz tavsiyeleri

Uzman hekimden anne adaylarına önemli uyarılar geldi.

#1
Foto - Tansiyon, baş dönmesi, erken doğum... Uzmanından anne adaylarına kritik yaz tavsiyeleri

Yaz sıcaklarının etkisini artırdığı günlerde hamile kadınların sıvı kaybına karşı daha dikkatli olması gerektiğini belirten Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Gamze Keleş, yeterli su tüketilmemesinin rahimde kasılmalara, hatta düşük ve erken doğum riskine yol açabileceği uyarısında bulundu.

#2
Foto - Tansiyon, baş dönmesi, erken doğum... Uzmanından anne adaylarına kritik yaz tavsiyeleri

Liv Hospital Samsun Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği'nden Opr. Dr. Gamze Keleş, yaz mevsiminde hamilelerin hem artan sıcaklık hissi hem de alınan kilolar nedeniyle daha fazla zorlandığını söyledi.

#3
Foto - Tansiyon, baş dönmesi, erken doğum... Uzmanından anne adaylarına kritik yaz tavsiyeleri

Aşırı sıcak havaların terlemeyi artırdığını ve bunun da vücutta su ile mineral kaybına neden olduğunu ifade eden Keleş, hamilelikte görülen baş dönmesi ve tansiyon düşüklüğünün en sık sebeplerinden birinin kaybedilen sıvının yerine konulmaması olduğunu belirtti.

#4
Foto - Tansiyon, baş dönmesi, erken doğum... Uzmanından anne adaylarına kritik yaz tavsiyeleri

Dolaşım sisteminde yeterli sıvı bulunmamasının rahimde kasılmalara yol açabileceğine dikkat çeken Keleş, "Yaz sıcakları fazla terlemeye bağlı olarak sıvı kaybını artırır.

#5
Foto - Tansiyon, baş dönmesi, erken doğum... Uzmanından anne adaylarına kritik yaz tavsiyeleri

Dolaşımda yeterli sıvı olmaması rahimde kasılmalara, hatta düşük ve erken doğum gibi istemediğimiz sonuçlara sebep olabilir. Bu nedenle sıvı tüketimi hafife alınmamalıdır" dedi.

#6
Foto - Tansiyon, baş dönmesi, erken doğum... Uzmanından anne adaylarına kritik yaz tavsiyeleri

Yaz döneminin hamileler için daha konforlu geçirilebilmesi adına önerilerde bulunan Keleş, yüzme ve yürüyüşün faydalı aktiviteler olduğunu, rahat ayakkabıların tercih edilmesi gerektiğini söyledi.

#7
Foto - Tansiyon, baş dönmesi, erken doğum... Uzmanından anne adaylarına kritik yaz tavsiyeleri

Kaliteli ve uzun uykunun vücut sağlığını olumlu etkilediğini belirten Keleş, günde en az 2-3 litre su tüketilmesini, ayrıca günlük bir şişe maden suyunun kaybedilen minerallerin dengeli şekilde yerine konmasına yardımcı olacağını ifade etti.

#8
Foto - Tansiyon, baş dönmesi, erken doğum... Uzmanından anne adaylarına kritik yaz tavsiyeleri

İnce ve pamuklu kıyafetlerin tercih edilmesinin terlemeyi ve sıvı kaybını azaltacağını kaydeden Keleş, bu tür giysilerin pişik ve mantar gibi cilt sorunlarının önlenmesine de katkı sağladığını dile getirdi.

#9
Foto - Tansiyon, baş dönmesi, erken doğum... Uzmanından anne adaylarına kritik yaz tavsiyeleri

Hamilelikte güneş lekelerinin daha belirgin hale gelebileceğini belirten Keleş, özellikle öğle saatlerinde güneşe çıkılmaması, şapka ve şemsiye kullanılması ile güneş koruyucu ürünlerin ihmal edilmemesi gerektiğini vurguladı.

#10
Foto - Tansiyon, baş dönmesi, erken doğum... Uzmanından anne adaylarına kritik yaz tavsiyeleri

Tatil planı yapan anne adaylarına da seslenen Keleş, seyahat öncesinde mutlaka doktor kontrolünden geçilmesini tavsiye ederek,

#11
Foto - Tansiyon, baş dönmesi, erken doğum... Uzmanından anne adaylarına kritik yaz tavsiyeleri

"Bebeğinizin sağlık durumunu ve planlanan mesafe ile aktivitelerin sizin için herhangi bir risk oluşturup oluşturmadığını mutlaka hekiminizle değerlendirin" diye konuştu.

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