Tansiyon, baş dönmesi, erken doğum... Uzmanından anne adaylarına kritik yaz tavsiyeleri

Aşırı sıcak havaların terlemeyi artırdığını ve bunun da vücutta su ile mineral kaybına neden olduğunu ifade eden Keleş, hamilelikte görülen baş dönmesi ve tansiyon düşüklüğünün en sık sebeplerinden birinin kaybedilen sıvının yerine konulmaması olduğunu belirtti.