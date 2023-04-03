Türkiye ile ilgili alçak plan! Hakikaten büyük kepazelik! Böyle deşifre oldular

Milat gazetesi yazarı Ersan Ergür, Türkiye için 14 Mayıs sonrası Yahudi işgal planının deşifre olduğunu belirtti.

"Bugün birbirine benzemez 7 siyasi partinin terör örgütü PKK ve FETÖ emellerinin söylemleri ile yola çıkmalarının altında bölgemizdeki Siyonist Haçlı ve Siyonist Yahudi işgallerine yeşil ışık yakmak olduğu aşikardır" ifadelerini kullanan Ergür, şunları kaydetti:

"Millet İttifakı adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun HDP ziyareti sonrası PKK/YPG’nin sözde üst düzey yöneticileri 14 Mayıs’tan sonra çok şeyin değişeceğini beyan ettiler.

Artık silahlı mücadeleye gerek kalmadan tüm emellerinin gerçekleşeceğini iddia ettiler. Bölgede özerklik ilan edileceği ve Suriye’den askerlerin geri çekileceğini iddia ettiler.

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Bu durumu okuyunca aklıma yüzbaşıyken Hava Kuvvetlerinden ayrılan kıymetli büyüğüm Pilot Mehmet Yıldırım ağabeyimin ABD’nin Irak işgali sırasında tanık olduğu olaylar sonrası yaptığı yorum aklıma geldi;

“20 Mart.2003’te Irak ABD ve müttefiklerince işgal edildi. İşgal sonrası bu ülkenin baştan sona keyfi olarak kullanışlı hale getirilmek üzere görünmeyen işgallerinden sadece birinde gözlediklerimi aktarayım;

İşgalin başladığı 20 Mart tarihinden birkaç gün sonra başta Bağdat olmak üzere tüm ülke kısa zamanda ele geçirildi. Bu işgal yapılırken de ülkenin demografik yapısı başta olmak üzere yeniden dizayn operasyonları da peş peşe, kurulacak sistem için devreye konulmaya başlanmıştı.

Bağdat ele geçirildiği gün Meşhur Firdevs Meydanındaki Saddam Hüseyin Heykelinin boynuna halat takılmış ve devrilmişti.

O esnada ABD’li CNN’in bayan savaş muhabiri (yanılmıyorsam adı Aman veya Amon Poor gibi bir şeydi.) canlı yayında olayı hararetli bir şekilde; Irak’ta yaşayan ve Saddam’dan kaçarak İsrail’e sığınan Irak’lı Yahudilerden bahsederken; yaklaşık 5000 Yahudi’nin savaş sonrası Irak’a geri döneceğini vurguluyordu. Bu çok ilginçti.

Aynı muhabir öğleden sonra veya ertesi gün sayıyı 5 binden 15 bine çıkardı. Aradan iki veya üç hafta geçmişti ki sayı 35 bin ve haziran ayında da 150 bine çıkarmıştı.

Direniş bitmiş, demokrasi adına değişen hiçbir şey olmamıştı. Tabii bu süreç içerisinde başta öğretmenler olmak üzere belli başlı kadroların toplu katliamları yapılmaya başlanmıştı. Yetişmiş kadrolar böylelikle topluca imha ediliyordu.

Katliamlara paralel olarak Nüfus ve Tapu daireleri gibi devletin demirbaşlarının kayıtlı olduğu kurumların toplu yıkımlar, yangınlar gibi olaylarla yok edildiklerine de şahit olmaya başlamıştık.

Bu olaylardan üç dört yıl sonra 2007’de Türkiye’de Atlas Jet Havayollarında uçmaya başlamıştım.

Irak Özerk Kürt yönetimindeki Erbil’e yaptığımız uçuşlarda dikkatlerimizden kaçmayan bir durumla karşılaşmıştık.

Malumunuz bölge “Kürt Yönetimi” olarak adlandırılıyordu. Böyle olmasına karşın yer hizmetlerini yapan personel arasında, yolcu ve uçuş faaliyetleri ile ilgili çalışan bir tek Kürt personel yoktu.

Tüm yer işlet operasyonu yetkileri Yahudi ve onların altında/emrindeki Ermeni personeldeydi.

O gün yıllar önce Irak İşgali esnasında ABD’li gazetecinin ifadelerinin ne anlama geldiğine canlı tanık olmuştuk. Yani 5 bin yerine 150 bin Yahudi yerleşimcinin Irak’a getirilmesinin neyi amaçladığını fark etmiştik.

Diktatör diye gönderdikleri liderlerinden sonra ülkenin geldiği durum acınası bir haldeydi.”

Bu meseleyi neden şimdi yazdım derseniz aslında çok basit;

Bugün ülkemizde yapılmak istenen bundan farklı değil. Özerklik, öz yönetim vs.nin hepsi birer yutturmaca.

Gerçek olan bir devletin tüm iradesinin yok edildiğidir. Bunu görmek zorundayız.

Bakınız Mısırda ABD başta olmak üzere batılı emperyalistlerin adına darbe bile demekten kaçındıkları ve Mısır tarihinde ilk defa seçimle gelen merhum rahmetli Cumhurbaşkanı Mursi’ye karşı yapılan darbenin sözde demokrasi adına yapıldığını ilan etmediler mi?

Demokrasi getireceğiz dedikleri Irak, Mısır, Libya, Afganistan ve Suriye’ye demokrasi geldi mi?

Elbette hayır!

Sisi ile Mısır’da darbe yaptıranların buralara asla demokrasi getirmek gibi bir niyetleri olmadığı tek hedeflerinin gerçek işgaller için, yani Siyonist Haçlı işgallerine hazırlık çalışmaları olduğu bir gerçektir.

Bugün birbirine benzemez 7 siyasi partinin terör örgütü PKK ve FETÖ emellerinin söylemleri ile yola çıkmalarının altında bölgemizdeki Siyonist Haçlı ve Siyonist Yahudi İşgallerine yeşil ışık yakmak olduğu aşikardır.

Uyanık olmalı ve ülkemiz üzerinde oynanmak istenen oyunu bozacak iradeyi sandıkta göstermeliyiz."