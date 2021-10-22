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Gündem Türkiye ile Güney Kore arasında önemli görüşme
Gündem

Türkiye ile Güney Kore arasında önemli görüşme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Güney Kore'nin başkenti Seul'de Güney Kore Başbakanı Kim Boo-kyum, Savunma Tedarik Programından (DAPA) sorumlu Bakan Kang Eun-ho ve eski Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Ban Ki-mun ile bir araya geldi.

Yeniakit Publisher
2021-10-22 16:28:00 -
Türkiye ile Güney Kore arasında önemli görüşme

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Çavuşoğlu, Başbakan Kim ile yatırımları, ikili ticaretin dengelenmesini ve savunma sanayi alanında iş birliğini görüştüklerini belirterek, Türkiye-Güney Kore arasındaki stratejik ortaklığın derinleştiğine işaret etti.

Çavuşoğlu, Güney Kore'nin Türkiye'nin Asya-Pasifik’te ikinci ticaret ortağı ve Doğu Asya’da Serbest Ticaret Anlaşması olan tek ülke olduğunu kaydetti.

Bir diğer paylaşımında da Çavuşoğlu, Güney Kore Savunma Tedarik Programından sorumlu Bakan Kang ile bir araya geldiğini duyurdu.

Çavuşoğlu, Güney Kore'nin Türkiye'nin savunma sanayinde önemli ortaklarından biri olduğunu belirterek, "Savunma Tedarik Programından (DAPA) sorumlu Bakan Kang Eun-ho, Altay Tankı motoru tedarikine ilişkin niyet beyanını bugün imzaladığını söyledi. Proje bağlamında önemli bir adım." ifadesini kullandı.

Ban Ki-mun ile bir araya geldiğini ve küresel meseleleri ele aldıklarını aktaran Çavuşoğlu, "Ban Ki-mun'un çalışmaları uluslararası alanda yakından takip ediliyor. Kendisini Antalya Diplomasi Forumuna davet ettik." paylaşımında bulundu.

Çavuşoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu projesini üstlenen konsorsiyumun ortaklarından Daelim ve SK E&C şirketlerinin yöneticileriyle bir araya geldiklerini de yaptığı paylaşımla duyurdu.

Bakan Çavuşoğlu, Güney Kore ile mega projeler konusunda iş birliğinin devam ettiğini bildirdi.

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