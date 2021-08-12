Türkiye ile Güney Kore arasında 2 milyar dolarlık swap anlaşması

Daha önce Çin ve Katar merkez bankaları ile para takası (swap) anlaşması yapan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yeni hamle geldi.

Güney Kore Merkez Bankası yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile 2,3 trilyon won'luk (17,5 milyar lira) swap anlaşması imzaladığını duyurdu.

Söz konusu miktar, yaklaşık 2 milyar dolara denk geliyor.

Swap anlaşması 3 yıl sürecek. İki taraf, anlaşmanın uzatılmasını görüşebilecek.

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun Haziran ayında Güney Kore ile olan swap görüşmelerinin ilerlediğini belirtmişti.

Güney Kore’nin yanında swap görüşmeleri kapsamında Azerbaycan, İngiltere ve Malezya ile de görüşmeler yapıldığı ifade edilmişti.