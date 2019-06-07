Türkiye ile Fransa 10 yıl sonra karşı karşıya
- Türkiye ile Fransa A milli futbol takımları, yarınki maçla tarihlerinde 5. kez karşı karşıya gelecek- İki ülke milli takımları arasında geride kalan 4 maçı da Fransa kazandı- Fransa bu maçlarda 12 gol atarken, Türkiye yalnızca 2 gol atabildi07 Haziran 2019 Cuma 11:11
İSTANBUL (AA) - HİLMİ SEVER - Türkiye ile Fransa 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu üçüncü maçında yarın oynayacakları karşılaşmayla 10 yıl sonra karşı karşıya gelecek.
İki ülke milli takımları son olarak 5 Haziran 2009'da Fransa'nın Lyon şehrinde karşı karşıya gelmişti. Özel maçı ev sahibi ekip Karim Benzema'nın penaltıdan attığı golle 1-0 kazandı.
- Beşinci randevu
Türkiye ile Fransa yarın Konya'da yapacakları maçla 5. kez birbirlerine rakip olacak.
Geride kalan 4 maç da Fransa'nın üstünlüğü ile sona erdi. Üçü özel, biri Konfederasyonlar Kupası'nda olmak üzere geride kalan 4 maçta Fransa 12, Türkiye ise 2 gol attı.
- İlk maç 1996'da
Türkiye ile Fransa A milli takımları tarihlerinde ilk kez 1996'da karşılaştı.
Parc des Princes Stadı'nda oynanan özel maçta Fransa sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı.
İlk yarısı da 2-0 ev sahibi takımın üstünlüğü ile sona eren mücadelenin golleri Laurent Blanc, Reynald Pedros, Youri Djorkaeff ve Robert Pires'ten geldi.
- Fransa B Milli Takımı ile 2 maç
Türkiye A Milli Futbol Takımı, Fransa B Milli Futbol Takımı'yla da daha önce Akdeniz Kupası'nda 2 maç yaptı.
Milli takım, 3 Nisan 1955 tarihinde İstanbul'da yapılan maçta Fransa B Milli Futbol Takımı ile 0-0 berabere kalırken, 25 Aralık 1955'te ise Paris'te 3-1 yenildi.
- Aralarındaki maçlar
Türkiye ile Fransa A milli takımları arasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
|Tarih
|Yer
|Organizasyon
|Sonuç
|05.06.2009
|Lyon
|Özel
|0-1
|26.06.2003
|Paris
|Konfederasyon Kupası
|2-3
|15.11.2000
|İstanbul
|Özel
|0-4
|09.06.1996
|Paris
|Özel
|0-4
Not: Maç sonuçlarında ilk takım olarak Türkiye alınmıştır.
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