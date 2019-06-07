0553 313 94 23

Türkiye ile Fransa 10 yıl sonra karşı karşıya

- Türkiye ile Fransa A milli futbol takımları, yarınki maçla tarihlerinde 5. kez karşı karşıya gelecek- İki ülke milli takımları arasında geride kalan 4 maçı da Fransa kazandı- Fransa bu maçlarda 12 gol atarken, Türkiye yalnızca 2 gol atabildi

07 Haziran 2019 Cuma 11:11
Türkiye ile Fransa 10 yıl sonra karşı karşıya


İSTANBUL (AA) - HİLMİ SEVER - Türkiye ile Fransa 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu üçüncü maçında yarın oynayacakları karşılaşmayla 10 yıl sonra karşı karşıya gelecek.

İki ülke milli takımları son olarak 5 Haziran 2009'da Fransa'nın Lyon şehrinde karşı karşıya gelmişti. Özel maçı ev sahibi ekip Karim Benzema'nın penaltıdan attığı golle 1-0 kazandı.


- Beşinci randevu


Türkiye ile Fransa yarın Konya'da yapacakları maçla 5. kez birbirlerine rakip olacak.

Geride kalan 4 maç da Fransa'nın üstünlüğü ile sona erdi. Üçü özel, biri Konfederasyonlar Kupası'nda olmak üzere geride kalan 4 maçta Fransa 12, Türkiye ise 2 gol attı.


- İlk maç 1996'da


Türkiye ile Fransa A milli takımları tarihlerinde ilk kez 1996'da karşılaştı.

Parc des Princes Stadı'nda oynanan özel maçta Fransa sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı.

İlk yarısı da 2-0 ev sahibi takımın üstünlüğü ile sona eren mücadelenin golleri Laurent Blanc, Reynald Pedros, Youri Djorkaeff ve Robert Pires'ten geldi.


- Fransa B Milli Takımı ile 2 maç


Türkiye A Milli Futbol Takımı, Fransa B Milli Futbol Takımı'yla da daha önce Akdeniz Kupası'nda 2 maç yaptı.

Milli takım, 3 Nisan 1955 tarihinde İstanbul'da yapılan maçta Fransa B Milli Futbol Takımı ile 0-0 berabere kalırken, 25 Aralık 1955'te ise Paris'te 3-1 yenildi.


- Aralarındaki maçlar

Türkiye ile Fransa A milli takımları arasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Tarih Yer Organizasyon Sonuç
05.06.2009 Lyon Özel 0-1
26.06.2003 Paris Konfederasyon Kupası 2-3
15.11.2000 İstanbul Özel 0-4
09.06.1996 Paris Özel 0-4

Not: Maç sonuçlarında ilk takım olarak Türkiye alınmıştır.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Haziran 2019 Cuma 11:11
  1. 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri
  2. Fransa
  3. Futbol
  4. türkiye

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Rusya’dan İngiltere’ye: "Davranışımızı değiştirmeyeceğiz"
    1. Rusya’dan İngiltere’ye: "Davranışımızı..
    2. Tüp bebek tedavisinde dikkat edilmesi..
    3. Oyun oynayanlar dikkat! Bu 3’ü sizde..
    4. Bu çay hem serinletiyor hem de..
    5. Kansere rağmen ikiz doğurdu
    6. Rusya petrol talebinde düşüş bekliyor
    7. İslam düşmanı CHP'li avukat..
    8. Antik kentte yıldız şöleni
    9. Vali Demirtaş, şehitler için..
    10. Galatasaray'da 3 bomba birden! Yarın..
    11. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi..
    12. "Bu VIP krizi değil, devletin valisine..
    13. KO-MEK Çocuk Oyun Odaları’ndan bin 382..
    14. Ağrılı gençlerin elle balık avı nefes..
    15. ASPİLSAN Enerji, savunma ve..
    16. Belediye Sağlık Merkezi’nden odyometri..
    17. Kadın Kooperatifleri Festivali 26..
    18. Vezirhan Belediye Başkanının acı günü
    19. Kayıtdışı istihdamla mücadele ediyoruz
    20. Taşıyıcı esnafı bayramlaşmada buluştu
    21. Dağevi köylüleri şenlikte buluştu
    22. SBSGGM uyardı: “Kaynağını bilmediğiniz..
    23. Kırşehir Ahi EvranÜniversitesi..
    24. Otomobil köprüden dereye düştü: 1..
    25. ‘Uluslararası marketler küçük esnafı..
    26. Aydın’da 37 düzensiz göçmen yakalandı
    27. "Rusya'da iş dünyası nihilist"
    28. Fiyat artışlarından sorumlu değiliz
    29. Kurtulmuş: “Hadi bakalım İmamoğlu,..
    30. Pekcan ve Varank’tan Japonya’ya çıkarma
    Putin'den dünyayı sarsacak açıklama! "Anlaşmadan çekilmeye hazırız"
    Putin'den dünyayı sarsacak açıklama! "Anlaşmadan çekilmeye hazırız"
    Batı’nın son umudu yalancı Ekrem
    Batı’nın son umudu yalancı Ekrem
    Çakal Carlos kirli tezgahı açıkladı! "Türkiye'ye Kürtler üzerinden bir oyun oynanıyor"
    Çakal Carlos kirli tezgahı açıkladı! "Türkiye'ye Kürtler üzerinden bir oyun oynanıyor"
    Ünlü eğitim yazarı feryad etti! “Bu eğitim sistemi başımıza daha çok iş açacak!”
    Ünlü eğitim yazarı feryad etti! “Bu eğitim sistemi başımıza daha çok iş açacak!”
    Bunun adı Gıda Terörü! Yiyip içtikçe hasta oluyoruz
    Bunun adı Gıda Terörü! Yiyip içtikçe hasta oluyoruz

    Günün Karikatürü

    5 Haziran 2019
    Rusya'dan ABD dolarına dev darbe! Resmi olarak duyurdular
    Rusya'dan ABD dolarına dev darbe! Resmi olarak duyurdular
    Bizde hala özendirilirken Japonya'da isyan başladı
    Bizde hala özendirilirken Japonya'da isyan başladı