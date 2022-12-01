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Ekonomi Türkiye ile Fas arasında sürpriz yeni anlaşma duyuruldu!
Ekonomi

Türkiye ile Fas arasında sürpriz yeni anlaşma duyuruldu!

Türkiye ile Fas, arşiv alanında iş birliği anlaşmasına imza attı. İmza törenine katılan Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanı Uğur Ünal, özellikle iki ülke arasında imzalanan bu anlaşmayla arşivler arası iş birliği alanında birçok adım atılabileceğini ifade etti.

Yeniakit Publisher
2022-12-01 18:58:00 - 2022-12-01 19:04:36
Türkiye ile Fas arasında sürpriz yeni anlaşma duyuruldu!

Başkent Rabat'ta düzenlenen imza törenine, Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanı Prof. Dr. Uğur Ünal ile Fas Arşiv Müdürü Cami Beyda'nın yanı sıra Türkiye'nin Rabat Büyükelçisi Ömer Faruk Doğan katıldı.

Ünal anlaşmanın ardından yaptığı açıklamada, özellikle iki ülke arasında imzalanan bu anlaşmayla arşivler arası iş birliği alanında birçok adım atılabileceğini ifade etti.

İki ülkenin tarihine ait arşivlerde pek çok kayıt olduğunu belirten Ünal, sadece İstanbul'daki Osmanlı arşivi incelendiğinde, Fas'la ilgili 5 bin kayıta rastlamanın mümkün olduğunu ve bu anlaşmayla bunların her birinin akademik olarak incelenmesinin kapısını açtıklarını dile getirdi.

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