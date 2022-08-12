Türkiye ile Ermenistan arasında 500 görüşme!

Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecinde bir sonraki aşamaya geçildi. Bu kapsamda iki ülke makamların teknik konularda görüş alışverişinde bulunması için eylül ayında bir araya gelmesi planlanıyor. İki ülkenin Ulaştırma Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı'ndan yetkililer, normalleşme süreci kapsamında atılan adımların teknik boyutunu görüşecek.

Temmuz ayında Özel Temsilciler Serdar Kılıç ve Ruben Rubinyan'ın Viyana'da yaptıkları toplantı sonrasında, iki ülke arasında doğrudan havayolu kargo taşımacılığı ve sınırların üçüncü ülke vatandaşlarının geçişine açılması konusunda mutabakata varmıştı. Bu çerçevede teknik heyetlerin atılacak adımları ele alması ve bir yol haritası çıkarılması planlanıyor. Eylül ayında yapılacağı belirtilen toplantının yeri ise henüz netleşmedi.

Türkiye ve Ermenistan arasındaki normalleşme sürecini yürüten Büyükelçi Serdar Kılıç ve Ermenistan Parlamentosu Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan bir kez Moskova'da, 3 kez de Viyana'da yüz yüze görüşürken, ikilinin bugüne kadar 500'den fazla telefonda görüştüğü öğrenildi. İki özel temsilcinin kimyasının uyuştuğuna, çok samimi ve dostane bir şekilde diyalog kurduğuna işaret eden üst düzey yetkililer, Ermeni siyasetçi Rubinyan'ın tecrübeli Büyükelçi Serdar Kılıç'ı telefonla aradığında Türkçe selam verdiğini aktardı.

Gürcistan üzerinden yıllık yaklaşık 15 bin TIR'la yürüyen 230 milyon dolarlık Türkiye-Ermenistan ticaretinin doğrudan yapılmasını değerlendiren üst düzey kaynak, "Her iki taraf da gerekli esneklikler sergileyerek ilişkilerin olumlu bir noktaya evrilmesini sağlayabilirse bu, her iki ülke açısından da kazan-kazan niteliği taşır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Sabah