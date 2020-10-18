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Dünya Türkiye ile diyaloğa ihtiyacımız var
Dünya

Türkiye ile diyaloğa ihtiyacımız var

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, katıldığı bir panelde önemli açıklamalar yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-10-18 12:46:00 -
Türkiye ile diyaloğa ihtiyacımız var

Fransa lideri Macron’un “NATO’nun beyin ölümü gerçekleşti” sözlerine katılıp katılmadığı sorulan Conte, “Bu konuda farklı vizyonlara sahibiz. NATO’nun beyin ölümünün gerçekleştiği düşüncesine katılmıyorum” cevabını verdi. 

AB’nin son zirvesinde Türkiye’yi Akdeniz’deki faaliyetlerinden dolayı kınaması hatırlatılan Conte, “Biz AB üyelerinin, AB’nin tarafındayız. Bununla beraber, haritaya bakıldığında da anlamak zor değil, Türkiye’nin stratejik bir rolü var. Sadece Akdeniz’de değil, Ortadoğu’da da. Libya’da, Suriye’de ve pek çok yerde rolü var. Enerji, düzensiz göç, güvenlik konularında rolü var. Türkiye ile konuşmaya, Türkiye ile diyalog kurmaya ihtiyaç var, olumlu bir gündem oluşturmaya ihtiyaç var. AB ile Türkiye arasında bunun olması için çalışmak gerek. Kararlı durulabilir ama olumlu gündem takip edilmeli” dedi.

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