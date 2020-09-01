"Türkiye ile diyalog istiyoruz" dediler ama... Yunanistan'dan 'silah' hamlesi!

Yunan basınında yer alan habere göre, Yunanistan silahlanmayı hızlandırmak için 10 milyar avroluk harcama yapacağı öğrenildi.

Basına yapılan açıklamada Yunan hükümetinden ismi açıklanmayan yetkililer, Fransa ve diğer ülkelerle silah alımı için görüşmelerin devam edildiğini belirtti.

Sözkonusu müzakerelerin 10 Eylül'de Korsika Adası'nda gerçekleştirilecek AB üyesi Akdeniz ülkeleri toplantısına kadar tamamlanacağı kaydedildi.

Katıldığı bir televizyon programında konuşan Devlet Bakanı Yorgos Gerapetritis, Yunanistan'ın silahlı kuvvetlerini ve silah endüstrisini güçlendirmek için çok sayıda ülke ile temas halinde olduğunu kaydetti.

Gerapetritis, hedefin Yunan silahlı kuvvetlerinin modernizasyonu olduğunu ifade ederken, Fransa’dan Rafale uçaklarının alımı için henüz anlaşma olmadığını söyledi.

Yunanistan'ın iyi komşuluk istediğini açıklayan Gerapetritis, Türkiye ile olan iletişim kanallarının açık olması gerektiği gürüşünü de dile getirdi.

Daha önce Yunan medyası, Atina'nın Paris'ten Rafale savaş uçağı ile Belharra fırkateyn gemisi almak için görüşmelerini sürdürdüğünü yazmıştı.

Yunanistan Maliye Bakanı Hristos Staikuras da savunma harcamalarıyla ilgili yaptığı açıklamada, silahlı kuvvetleri güçlendirmek için daha fazla para sarf etmeye hazır olduklarını bildirmişti.