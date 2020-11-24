  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Türkiye ile Cezayirli iş adamları dijital platform kurdu
Ekonomi

Türkiye ile Cezayirli iş adamları dijital platform kurdu

Türk iş adamları ve Cezayirli iş adamları arasında iletişim kurarak iki ülke arasında yatırım ortaklığı imkanlarını görüşmek üzere dijital bir platform kurdu.

Yeniakit Publisher
2020-11-24 03:40:00 -
Türkiye ile Cezayirli iş adamları dijital platform kurdu

Cezayir haber ajansı APS'ye göre, Cezayir İşverenler Konfederasyonu üyeleri, Türkiye'nin Cezayir Büyükelçisi Mahinur Özdemir Göktaş ile iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin ele alındığı bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmenin sonunda yapılan yazılı açıklamada, Türk ve Cezayir ekonomi kurumları başkanları arasındaki iletişimi kolaylaştırmak için dijital bir platform oluşturulduğu ve iki ülke arasında 2021'in ilk çeyreğinde iş forumu düzenlenmesine karar verildiği belirtildi.

Bu iki kararın, Cezayir İşverenler Konfederasyonu ve başta Büyükelçi Göktaş olmak üzere Türkiye'nin Cezayir Büyükelçiliği arasındaki işbirliği ve koordinasyonun bir sonucu olduğu vurgulandı.

Açıklamaya göre Türk Büyükelçi Göktaş da söz konusu adımla birlikte, Türk ve Cezayirli yatırımcıları, iş dünyasındaki ihtiyaçlarını ifade edebilecekleri online bir platformda bir araya getirmenin hedeflendiğini kaydetti.

Göktaş, Cezayir ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin halihazırda 3,5 ila 4,2 milyar dolar arasında değiştiğini söyledi. Cezayir'de 1200'den fazla Türk kurumunun faaliyet gösterdiğini vurgulayan Göktaş, bunlardan 30'unun, 3,5 milyar dolarlık doğrudan yatırımıyla 10 binden fazla kişiye istihdam sağladığını aktardı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ermeni yazardan tarihi itiraf: Ermenistan kim tarafından neden kuruldu?
Dünya

Ermeni yazardan tarihi itiraf: Ermenistan kim tarafından neden kuruldu?

Ermeni Dil Bilimci Yazar Sevan Nişanyan, tarihi bir itirafta bulunarak Ermenistan'ın neden ve nasıl kurulduğunu anlattı.
AK Parti'de 10 aday belli oldu! İşte o isimler
Siyaset

AK Parti'de 10 aday belli oldu! İşte o isimler

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, 10 ilçenin başkan adaylarını açıkladı.
ABD o ülkeden bizzat izin istedi! İHA'lar ile vuracaklar
Dünya

ABD o ülkeden bizzat izin istedi! İHA'lar ile vuracaklar

ABD Savunma Bakanlığı, Afrika ülkesi Kenya'da etkin olan Eş Şebab'a karşı saldırılar düzenlemek için harekete geçti.
Satılık 2016 Audi A6 2.0 Quattro
Satılık 2016 Audi A6 2.0 Quattro

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay