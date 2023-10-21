Türkiye ile BAE anlaşmıştı... 50 milyar liralık müthiş fırsat!

Ekonomi alanında atılan başarılı adımlar Türkiye için büyük fırsatları da beraberinde getiriyor. Yakın bir zamanda BAE ile Türkiye arasında yapılan Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması (CEPA) anlaşması iki ülke arasındaki ticaret hacmini üst seviyeler çıkarmaya başladı. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Dubai ve Kuzey Emirlikleri Türk İş Konseyi Başkanı Kanat Kutluk, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile Türkiye arasındaki ticaret hacmine gelecek 5 yıl içerisinde, bugüne kadar ulaşılan 18 milyar dolara, 50 milyar dolar daha eklenebileceğini belirterek "Cumhurbaşkanları seviyesinde 'güven temeli' oluşturuldu. Bunun üzerine bizim bir şey inşa etmemiz daha kolay oluyor." dedi.

Kutluk, yaptığı açıklamada, BAE ile Türkiye arasında son dönemde oluşan "bahar havası"nın güzel bir atmosfere dönüştüğünü söyledi.

İki ülke ekonomisinin rakip değil, birbirini tamamlayan ekonomiler olduğunu belirten Kutluk, "17 yıldır bu ülkede yaşıyorum. Burada gördüğümüz en önemli şey, Birleşik Arap Emirlikleri'nin küçük ama efektif yüksek teknolojiye yatırım yapması. Burası Afrika'ya, Asya'ya Ortadoğu'ya açılan firmalar için bir cennet. Bu cennet önce vergi cenneti olarak sunulmuştu. Daha sonra bir yaşam cenneti olarak sunuldu. Burada Türk topluluğu yaklaşık 50 bin kişiye yaklaştı. Bunun büyük bir çoğunluğu, neredeyse 45 bini, Dubai'de yaşıyor. Bu insanlar burada sadece ekonomik olarak değil, aynı zamanda sosyal kültürel ve hayat tarzı olarak da çok memnun. Birleşik Arap Emirlikleri'nin en önemli başarılarından bir tanesi de bu." değerlendirmesinde bulundu.

Kutluk, BAE'ye gelen yatırımcılara sadece ekonomik bir kalkınma modeli sunulmadığını, güzel bir yaşam modeli, çocuklar için iyi okullar, iyi bir yaşam alanları, gelişme imkanı ve iyi bir hukuk sisteminin de sunulduğunu belirtti.

BAE'nin Türkiye'den öğreneceği çok şeyin olduğunu aktaran Kutluk, şöyle devam etti:

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"Türkiye ile BAE arasında yakın zamanda imzalanan Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması (CEPA) anlaşması var. Geçtiğimiz hafta biz de bu anlaşmanın lansmanıyla ilgili çalışmalar yaptık. 1 Eylül'den itibaren yürürlüğe girdi. Bununla ilgili pek çok üründe vergi oranları düşürüldü. İki ülke karşılıklı vergi oranlarını düşürerek ticareti artırmaya çalışıyor."

Kutluk, bu yıl 18 milyar dolara kadar ticaret hacminin artmasını beklediklerini dile getirerek "Şu anda 15-16 milyar dolarlarda ama son 2 ayda da artacağını öngörüyoruz. En büyük ticaret hacmini yaratan malzeme altın ama diğer alanlarda da genişlemeyi ümit ediyoruz. Örneğin, Türkiye'den buraya bu yıl içerisinde şu ana kadar 220 milyon avroluk yumurta geldi. Bu ciddi bir rakam. İhracatımızı çeşitlendirmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

İki ülke arasındaki ticareti hızlandırmak gerektiğine işaret eden Kutluk, "Karşılıklı sınırlamaları kaldırmamız iyi oldu. Daha çok yatırımcıyı Türkiye'den buraya getirmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Kanat Kutluk, BAE ile Türkiye arasındaki ticaret hacmine gelecek 5 yıl içerisinde bugüne kadar ulaşılan 18 milyar dolara bir 50 milyar dolar daha eklenebileceğinin mümkün olduğunu belirterek "Bunun için iş adamları düzeyinde çok fazla bir araya gelmeye çalışıyoruz. Cumhurbaşkanları seviyesinde 'güven temeli' oluşturuldu. Bunun üzerine bizim bir şey inşa etmemiz daha kolay oluyor." değerlendirmesini yaptı.

Katma değer oluşturan alanlarda ticarete ve yatırıma odaklanılması gerektiğine dikkati çeken Kutluk, sözlerini şöyle tamamladı:

"Türkiye bir üst lige çıkma ve orada kalma hedefinde olduğu için daha katma değerli teknoloji üzerine odaklanmalı. Startuplar için burası bulunmaz bir fırsat ülke. Çünkü hem tüketici kitle hem finansman hem de fikri değerleyecek bir ortam var bu ülkede."