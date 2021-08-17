  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Türkiye ile Azerbaycan arasında yüksek askeri temas
Almanya'dan Taliban'la müzakere açıklaması
Amerika’dan sonra...! Çin’in Dubai’de gizli bir gözaltı merkezi bulunuyor!
Bakan Kurum: Zararlarımızı telafi edeceğiz
Gündem Türkiye ile Azerbaycan arasında yüksek askeri temas
Gündem

Türkiye ile Azerbaycan arasında yüksek askeri temas

15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF’21) kapsamında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile görüştü.

Yeniakit Publisher
2021-08-17 20:35:00 -
Türkiye ile Azerbaycan arasında yüksek askeri temas

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile görüştü.

Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilen 15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF’21) kapsamında, Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov ile bir araya geldi.

Samimi bir ortamda gerçekleştiği belirtilen görüşmede ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik ile savunma sanayisinde iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

Ermenistan tarafından son dönemde Azerbaycan hudut hattında gerçekleştirilen taciz ve saldırılara yönelik de değerlendirmelerde bulunulduğu öğrenilen görüşmede, Akar tarafından Türkiye'nin, haklı davasında Azerbaycanlı kardeşlerinin yanında olmaya devam edeceğinin vurgulandığı belirtildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay