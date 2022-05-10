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Gündem Türkiye ile Azerbaycan anlaştı
Gündem

Türkiye ile Azerbaycan anlaştı

Türkiye ile Azerbaycan arasında sigorta alanında yeni mutabakat zaptı imzalandı. İki ülke arasındaki işbirliği geliştirilecek.

Yeniakit Publisher
2022-05-10 09:43:00 -
Türkiye ile Azerbaycan anlaştı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ile Azerbaycan Mevduat Sigorta Fonu arasında mevduat sigortacılığı alanında mutabakat zaptı imzalandı.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'ndan (TMSF) yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan Mevduat Sigorta Fonu (ADIF) Başkanı Tural Piriyev başkanlığındaki 13 kişilik bir heyet TMSF'yi ziyaret etti.

TMSF Başkanı Fatin Rüştü Karakaş ile ADIF Başkanı Piriyev arasında imzalanan yeni mutabakat zaptı ile iki kurum arasındaki karşılıklı iş birliğinin daha da geliştirilmesine karar verildi.

Ziyaret kapsamında, hafta boyunca düzenlenecek seminerlerle misafir kurum temsilcileri ile TMSF'nin mevduat sigortacılığı, banka çözümleme, tasfiye, kurumsal raporlama, basın ve halkla ilişkiler ile diğer kurumsal uygulamalar hakkında tecrübe paylaşımında bulunulacak.

 

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