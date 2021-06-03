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Gündem

Türkiye ile Arnavutluk arasında anlamlı işbirliği

Türkiye ile uzun tarihsel ve kültürel bağların bulunduğu Arnavutluk arasında anlamlı bir işbirliğinin temeli atıldı. Türkiye ile Arnavutluk arasında tarihî ve kültürel bağları daha da güçlendirmek üzere iş birliği protokolü imzalandı.

Yeniakit Publisher
2021-06-03 14:59:00 -
Türkiye ile Arnavutluk arasında anlamlı işbirliği

 Yeni Akit  Ankara 

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Arnavutluk Kültür Bakanı Elva Margariti ve Çevre ve Turizm Bakanı Blendi Klosi ile Bakanlık makamında bir araya geldi. İki ülke arasındaki ortak mirasın korunmasına yönelik görüş alışverişinde bulunan bakanlar görüşmenin ardından “Ortak Tarihi ve Kültürel Mirasın Korunmasına İlişkin İş Birliği Protokolü”nü imzaladı.

Çalışmalar TİKA koordinasyonunda gerçekleştirilecek

Bakan Ersoy ve konuk ülke Kültür Bakanı Elva Margariti’nin birlikte imza attıkları protokol ile iki ülke Arnavutluk’ta bulunan ortak kültürel miras alanlarının restore edilerek korunması ve canlandırılmasına yönelik iş birliği yapacak. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) aracılığıyla gerçekleştirilecek görüşmeler neticesinde hayata geçirilecek olan proje ve faaliyetlere her iki ülke de imkânları dâhilinde finansal destek sağlayacak.

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