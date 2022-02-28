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Gündem Türkiye ile ABD arasında kritik 'Ukrayna' teması
Gündem

Türkiye ile ABD arasında kritik 'Ukrayna' teması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Ukrayna meselesini görüştü.

Yeniakit Publisher
2022-02-28 22:34:00 - 2022-02-28 22:44:23
Türkiye ile ABD arasında kritik 'Ukrayna' teması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Ukrayna’daki son gelişmeler çerçevesinde ortaya çıkan insani durum ve ateşkesin sağlanması konuları ele alındı.

 

Tahliye çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi

Bakan Çavuşoğlu, ayrıca yürütülen tahliye çalışmaları ve ateşkesin sağlanması için muhataplarıyla gerçekleştirdiği görüşmeler hakkında bilgi verdi.

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