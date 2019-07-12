Türkiye ile ABD arasında kritik S-400 görüşmesi!

Milli Savunma Bakanı Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Mark Esper ile görüştü.

Görüşmede F-35 savaş uçağı projesinin kendi yolunda ilerlemesi gerektiğini, Türkiye'nin projenin ortağı olduğunu vurgulayan Akar, Türkiye'nin F-35 ve S-400 sistemlerinin olası etkileşimi konusunda NATO'nun da dahil olabileceği çalışma grubu önerisinin hala geçerliliğini koruduğunu aktardı.

'Türkiye'nin duruşu değişmedi'

Türkiye'nin duruşunun değişmediğini, F-35 konusundaki bütün yükümlülüklerin yerine getirildiğini vurgulayan Akar, S-400 alımı ile stratejik duruşta değişiklik olmadığını, iki ülke arasındaki ilişkilerin zarar görmesinin ne Türkiye'nin ne ABD'nin ne de NATO'nun çıkarlarına hizmet edeceğini vurguladı.

ABD heyeti Türkiye'ye geliyor

Görüşmede ayrıca Suriye’de güvenli bölge oluşturulması konusunda önümüzdeki hafta ABD heyetinin acilen Ankara’ya gönderilmesi konusunda mutabakata varıldı.