Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme! Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile telefon görüşmesi yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Başkanı Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye Cumhurbaşkanı ve ABD Başkanı arasında geçen hafta gerçekleştirilen telefon görüşmesinde mutabık kalınan konuların detayları ele alındı. Ağırlıklı olarak Suriye’de yaşanan gelişmeler gündeme geldi. Suriye’den çekilme sürecindeki koordinasyonun devam ettiği, güvenli bölgenin ihdası konusunda yakın işbirliği halinde olunacağı ve Münbiç yol haritasının hayata geçirilmesinin önemi konularında mutabık kalındı. Etkin işbirliğinin önemi vurgulandı Bölgesel konuların yanısıra ABD ve Türkiye ikili ilişkilerinin de gündeme geldiği telefon konuşmasında iki ülkenin terörle mücadelede etkin işbirliğinin önemi vurgulandı. ABD Başkanı Trump’ın Türkiye’ye gerçekleştirmesi beklenen devlet ziyaretinin planlanması da görüşmede gündeme geldi.

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