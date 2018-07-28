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Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

28 Temmuz 2018 Cumartesi 17:43
Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefon görüşmesi yaptı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşıyla telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmenin içeriğiyle ilgili bilgi paylaşılmadı.

İKİNCİ GÖRÜŞME

İki bakan, Rahip Brunson'ın ev hapsine alınması sonrasında, ABD'den gelen "yaptırım" mesajlarının ardından bir görüşme yapmışlardı.

Bakan Çavuşoğlu o görüşmede Pompeo'ya hukuk kurallarının herkes için geçerli olduğunu ve Türkiye'nin kimseni tehdidine boyun eğmeyeceğini söylemişti. İki bakanın bugünkü görüşmesi gerilim sürerken kurulan ikinci temas niteliğinde.

Çavuşoğlu, gün içinde Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr ile de telefonda görüşmüştü.

Haber Tarihi: 28 Temmuz 2018 Cumartesi 17:43
  1. Mevlüt Çavuşoğlu
  2. pompeo
  3. abd
  4. Türkiye Üretim İhracaat

YORUM YAZ

  • kayıkayı1 sa önce
    abd de her kafadan bi ses çıkıyo gardaşım görüşmek çözüm oluyormuki.
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