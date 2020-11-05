Türkiye ikinci müjdeye kilitlendi! Bakan Berat Albayrak'tan ilk açıklama
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Fatih gemisinin Karadeniz'deki Türkali-1 kuyusunda sondaj çalışmalarına başladığını duyurdu. Konuyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan ilk açıklama geldi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez "Karadeniz’in Fatih’i matkabı döndürdü. Hazırlık çalışmalarının ardından Türkali-1 kuyusunda sondaja başladık. Sondajımız 75 gün sürecek. Bereketli olsun." dedi.
Bakan Dönmez'in bu açıklaması sonrası Türkiye ikinci müjdeye kilitlendi.
Bakan Albayrak'tan ilk açıklama
Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Nice seferlere, nice zaferlere! Fatih sondaj gemimiz Türkali-1 kuyusunda aramalarını başlattı. Hayırlı olsun." İfadelerini kullandı.