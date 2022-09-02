Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi Gaziantep'te düzenlendi

Başkan Şahin, Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un katılımıyla Gaziantep Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) hizmet binasında düzenlenen zirvenin açılışında yaptığı konuşmada, ekonomide Türkiye modeli için bugün bir araya geldiklerini belirtti.

Gaziantep’in hemen yanı başında yıllardır süren bir savaş olmasına rağmen 300 fabrika açma başarısı gösterdiğini dile getiren Şahin, şunları kaydetti:

“Sayın Cumhurbaşkanımızı açılışa çağırdığımız zaman, ‘300 mü, değil mi?’ diye tartışan bir Türkiye gördük. ‘Coğrafya kaderdir’ diyor İbn-i Haldun ben de coğrafya karakterdir diyorum. Bizim karakterimiz, tırnak tırnak çalışıp hem bedensel hem fikirsel olarak ayakta durmak. Biz fikir işçisiyiz. Biz cesaretliyiz. Biz, hızlı bir şekilde çözüm üretiyoruz ve bundan dolayı da Rabbim de diyor ki ‘Sen gayretten sorumlusun’ Bize yaptığımız iş sorulacak. ‘Yaptığın işten çıkardığın ürünün ne kadarını hayırsever olarak dağıtıyorsun’ diye sorulduğunda herkesin kendi hesabında bir başarı hikayesi ortaya çıkıyor. Burada dereceye giren, girmeyen her iş insanının bir başarı hikayesi bulunuyor.”

“Gaziantep sanayicileri ve 250 bin işçisi kentin huzur ve mutluluk ortamı için çalışmaya devam ediyor”

Şahin, Gaziantepli iş insanları ve yerel yönetimlerle kader birliği yaptıklarını ifade ederek, “İyi günde, kötü günde hastalıkta ve sağlıkta bir ve beraber olma noktasında birbirimize söz verdik. O nedenle bu şehrin ekonomisi, bu şehrin sanayicileri ve 250 bin çalışanıyla biz, huzur ortamı, bir mutluluk ortamı için çalışmaya devam ediyoruz. Rabbimin yarattığı doğayı çevreyi koruyarak yolumuza devam etmeliyiz. Yoksa çocuklarımıza bırakacağımız dünya kalmayacak” dedi.

Kurumsal anlamda Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin yapması ve yapmaması gerekenler olduğuna dikkati çeken Şahin, “Giderleri azaltarak verimliliği artırmamız gerekiyor. Önümüzde bilgi ekonomisi var. Yazılım en büyük argümanımız. 600 bin genç nüfuslu olan çok genç bir şehiriz. Bu çocukları Teknofest’te gördük. Teknofest’te ilk girdiğimizde cesaretimiz yoktu. Güvenimiz yoktu. TUBİTAK’a nasıl başvurulup proje alınır bilmiyorduk. Bizim çocuklarımız artık çok küçük bir destekle büyük başarılar elde edebiliyor. Çünkü çok akıllılar ve girişimciler. İnandıkları zaman başarıyorlar. İşte tam da bunun için bizim sanayimizi hızlı bir şekilde yüksek teknolojiye geçirmemiz gerekiyor. Bu noktada model fabrikamız GSO başkanlığında kuruldu. Tabi bu da yeterli değil, insanı disipline etmek zor. Bu yüzden beyaz ve mavi yakalıların eğitim alması lazım.” diye konuştu.

“Ulaşımda enerji maliyetini düşürmek için Köln Belediyesi'ne gittik”

Enerji maliyetinin yüksek olmasından dolayı Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak hidrojenli yakıtla çalışan şehir için toplu ulaşım araçlarını yerinde görmek için Köln Belediyesi’ne gittiklerini anlatan Şahin, sözlerini şöyle tamamladı:

“Köln’de sudaki hidrojen ayırılarak akaryakıt yerine hidrojen kullanılarak 200 otobüs tek seferde 400 kilometre yol kat edebiliyor. Dolayısıyla su artık o kadar önemli bir hale geldi ki, biz de bu teknolojinin bir an önce şehrimize gelmesi için çalışmalarımıza hızlı bir şekilde başladık. Bu çalışmaları modellediğimiz zaman Gaziantep modelini bir dünya modeline dönüştürebiliriz.”