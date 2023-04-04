Türkiye ihracat rekoru kırdı! Milli başarı: Sadece 7 ayda yaklaşık 1,2 milyar dolarlık fındık ihraç etti!

Türkiye, 2022-2023 fındık ihraç sezonunun 7 aylık döneminde 201 bin 415 ton fındık satarak yaklaşık 1,2 milyar dolar gelir sağladı.

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, 2022-2023 ihracat sezonunun 1 Eylül 2022-31 Mart 2023 tarihleri arasındaki dönemine ilişkin bilgi verildi.

Söz konusu dönemde yurt dışına 1 milyar 193 milyon 736 bin 55 dolar karşılığında 201 bin 415 ton fındık satıldığı belirtilen açıklamada, mart ayı ihracatının ise 24 bin 173 ton fındık karşılığı 156 milyon 414 bin 930 dolar olarak gerçekleştiği kaydedildi.

Muş, Ticaret Bakanlığı Konferans Salonu'nda, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe ile düzenlediği basın toplantısında, mart ayına ilişkin dış ticaret rakamlarını açıkladı.

Küresel ticaret ve ekonomideki olumlu gelişmelere işaret eden Muş, önemli ihraç pazarlarından başta Avrupa Birliği ve Orta Doğu olmak üzere küresel ekonomideki iyileşmenin dış talep açısından olumlu bir tablo çizdiğini söyledi.

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Depremden etkilenen illerin ihracattaki payının 2022 yılı itibarıyla yüzde 8,6 seviyesinde olduğuna işaret eden Muş, "Depremin üretim ve tedarikte oluşturduğu olumsuzluklara rağmen mart ayında ihracatımız yüzde 4,4 artışla 23,6 milyar dolara çıkmıştır. Bu rakam tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamıdır. Bu başarıyı, avro-dolar paritesinin ihracatımızı 340 milyon dolar aşağı çekmesine rağmen elde ettiğimizi özellikle vurgulamak isterim. Mart ayında ithalatımız ise yüzde 4,2 artarak 32,2 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Mart ayında, toplam enerji ithalatı 6 milyar dolar seviyesindedir" diye konuştu.

Muş, son dönemde enerji fiyatlarındaki düşüş sebebiyle enflasyonun küresel çapta aşağı çekilmeye başlamasının önemli bir gelişme olduğuna dikkati çekerek, "Öte yandan, küresel gıda fiyatlarındaki olumlu değişimde Türkiye önemli bir rol üstlenmiş olup, ülkemizin girişimleriyle geçtiğimiz günlerde süresi uzatılan Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın fiyatlardaki düşüşe kayda değer katkısı olmuştur." dedi.