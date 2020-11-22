  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Türkiye İdlib’e yeni askeri üs kuruyor
Gündem

Türkiye İdlib’e yeni askeri üs kuruyor

Suriye’nin kuzeyinde terör koridoru oluşturma girişimlerine karşı başlatılan Zeytin Dalı, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı harekatları ile terör örgütleri ile destekçilerinin oyunlarını bozan TSK, terör örgütü PKK/YPG’ye göz açtırmıyor.

Yeniakit Publisher
2020-11-22 09:19:00 -
Türkiye İdlib’e yeni askeri üs kuruyor

 Göksel Çağlav  Ankara 

TSK, son olarak Azez'in güneyindeki Ayn Dakneh ve Tel Baluni'de tespit edilen terör örgütüne ait hedefleri topçu atışları ile yerle bir etti.  Askeri kaynaklardan edinilen bilgiye göre, TSK’ya ait zırhlı araçlar ve askerler İdlib'in güneyinde Cebel el Zaviye bölgesinde de yeni bir askeri üs kuruyor. Bir yandan terörle mücadele eden Mehmetçik bir yandan da sivillerin huzurlu yaşamaları için çaba harcıyor. Terörden temizlenen Tel Abyad’da ihtiyaç sahiplerine yardım dağıtan ve hasarlı okulları onaran Mehmetçik bu okulların bahçesine de yüzlerce fidan dikti.


Yeni Akit Gazetesi
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gündem

"Türkiye'nin ilk yerli üretim uydusu 6-A 2022'de fırlatılacak"

Uzaya fırlatılan 4 uydunun ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye'nin ilk yerli üretim uydusu 6-A'nın 2022 yılınd..
Halkı sevindiren gelişme: 'Fuhuş' mahallesi tamamen yıkılacak
Gündem

Halkı sevindiren gelişme: 'Fuhuş' mahallesi tamamen yıkılacak

Trabzon'da suç ve fuhuş batağı olarak bilinen Çömlekçi mahallesi başlatılan kentsel dönüşüm projesi ile yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. ..
Erdoğan açıkladı! Tam 156 ülke, 9 uluslararası kuruluş...
Siyaset

Erdoğan açıkladı! Tam 156 ülke, 9 uluslararası kuruluş...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Halifax Uluslararası Güvenlik Forumuna gönderdiği video mesajda, "Şimdiye kadar din, dil, ırk ayrımı yapmadan 156 ülk..
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay