Türkiye İdlib’e yeni askeri üs kuruyor

Göksel Çağlav Ankara

TSK, son olarak Azez'in güneyindeki Ayn Dakneh ve Tel Baluni'de tespit edilen terör örgütüne ait hedefleri topçu atışları ile yerle bir etti. Askeri kaynaklardan edinilen bilgiye göre, TSK’ya ait zırhlı araçlar ve askerler İdlib'in güneyinde Cebel el Zaviye bölgesinde de yeni bir askeri üs kuruyor. Bir yandan terörle mücadele eden Mehmetçik bir yandan da sivillerin huzurlu yaşamaları için çaba harcıyor. Terörden temizlenen Tel Abyad’da ihtiyaç sahiplerine yardım dağıtan ve hasarlı okulları onaran Mehmetçik bu okulların bahçesine de yüzlerce fidan dikti.