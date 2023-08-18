Türkiye için uyarı resmen açıklandı! Isparta ve Burdur'da rekor sıcaklık: Ankara, İstanbul, Adana'da... Dikkat

Burdur'da ise, 2006'da 41 derece olarak ölçülen en yüksek sıcaklık, 2 gün önce 41,6 dereceye ulaştı. Böylece 17 yıl sonra sıcaklık rekoru kırılmış oldu. Hafta sonu boyunca Marmara ve kıyı Ege dışında, sıcaklar mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde devam edecek.

YURTTA HAVA DURUMU

Pazartesi gününden itibaren, iç bölgelerde sıcaklıklar biraz düşecek ancak hala mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Yağış beklenmeyen genel tabloya ek olarak, yarın Doğu Karadeniz'in kıyı bölgeleri ile Ege'nin iç kısımlarında zaman zaman yağışlar olabilir.

Pazar günü Batı Akdeniz ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde, yeni haftada ise Doğu Karadeniz'de yağışlar bekleniyor.

HAFTA SONU SICAK GEÇECEK

Hafta sonunda sıcaklıkların en yüksek derecelere çıkacağı iller şu şekilde; Ankara'da 36-37, İstanbul ve Samsun'da 30-31, İzmir'de 33, Antalya'da 30-31, Adana'da 36, Diyarbakır'da 41-42. İç bölgelerde ise sıcaklıkların biraz düşmesi bekleniyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Hafta sonunun ardından yeni haftada en yüksek sıcaklık değerleri Ankara'da 34, İstanbul'da 30-32, Samsun'da 30-31, İzmir'de 36-38, Antalya'da 30-34, Adana'da 35-43, Diyarbakır'da 40-41 derece civarında olacak. Yağış beklenmeyen deprem bölgelerinde ise sıcaklıkların 40 derece ve üzerinde olması öngörülüyor.

MARMARA VE EGE’DE ‘KISA SÜRELİ FIRTINA’ BEKLENİYOR

Meteoroloji’den yapılan uyarıya göre, Marmara Bölgesi'nde cumartesi günü öğlen saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan fırtına şeklinde rüzgar esmesi bekleniyor. Fırtınanın aynı gün akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Bu akşam saatlerinden itibaren kısa süreli fırtına beklenen Kuzey Ege denizinde ise fırtınanın, gece saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

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