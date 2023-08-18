Akaryakıt fiyatları! Zam sonrası o adım: Motorine dev indirim, pompa fiyatlarına yansıdı! 3 ilde 18 Ağustos 2023 güncel fiyatı

Haftanın son gününde araç sahiplerine sevindirici bir haber var. Bugün motorin fiyatlarında bir indirim gerçekleşti ve bu indirim pompa fiyatlarına yansıdı. İşte 18 Ağustos tarihinde geçerli olacak benzin ve motorin fiyatları...

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve dövizdeki değişimler, vatandaşları benzin ve motorin fiyatlarını yakından takip etmeye yönlendiriyor.

MAZOT FİYATI İÇİN İNDİRİM BEKLENİYOR

Son güncellemelere göre, 18 Ağustos itibarıyla motorin fiyatlarında dikkate değer bir düşüş yaşandı. Motorin fiyatlarına 1 lira 52 kuruşluk bir indirim yapıldı.

BENZİN FİYATI İÇİN İNDİRİM, ZAM VAR MI?

Benzin fiyatı için yeni bir zam, indirim beklenmiyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Mevcut akaryakıt pompası fiyatlarına göre;

AKARYAKIT FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

Mazot fiyatı ve benzin fiyatı özelinde akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? İşte; 18 Ağustos 2023 güncel İstanbul, Ankara ve İzmir benzin fiyatı ve motorin fiyatları:

MOTORİN FİYATLARI İÇİN İNDİRİM GELDİ

İstanbul motorin fiyatları 36,83 TL

Ankara motorin fiyatları 37,32 TL

İzmir motorin fiyatları 37,49 TL

BENZİN FİYATI İL İL NE KADAR?

İstanbul benzin fiyatı 37,71 TL

Ankara benzin fiyatı 38,23 TL

İzmir benzin fiyatı 38,83 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin fiyatı ve motorin fiyatları hesaplanırken; gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

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