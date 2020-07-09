Türkiye için oynanan sinsi oyunu açıkladı! Mısırlı gazeteci şaşkınlığını gizleyemedi: Türkler aşağılanmış ama kimse bunu umursamamış

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Youtube kanalında analizlerde bulunan Mısırlı gazeteci Sabır Meşhur, Netflix üzerinden Türkiye’ye yönelik sinsi planı açıkladı.

Netflix’in Türkiye’yi bölme planını bir parçası olduğunu belirten gazeteci Meşhur, insanların İslam inancından uzaklaştırılarak onlara ateizm ve sapkınlığın empoze edilmeye çalışıldığını söyledi. Aynı propagandanın Osmanlı Devleti üzerinde harfiyen uygulandığını belirten Meşhur, günümüzde de bu planın İslam ülkelerine tatbik edildiğine dikkat çekti.

Önce Müslümanların bölündüğüne dikkat çekti

Müslümanların birbirinden ayrıştırıldığına dikkat çeken Meşhur, “Bundan 200 yıl önce Konya’da bir vatandaşa “Sen kimsin” diye sorsanız, “Ben Müslümanım” cevabını verirdi, Kahire’de başka bir vatandaşa sorsanız o da “Ben Müslümanım” derdi. Riyad, Yemen, Cezayir, Mağrib, Libya, Tunus vs. Neresi olursa olsun hepsi “Ben Müslümanım” cevabını verirdi.” ifadelerini kullandı.

Masonlar, ateizm propagandası için Osmanlı'nın her yerinde gazete açtılar

“Peki sonra ne oldu? Masonlar 1909’da 2. Abdülhamid’i tahttan indirdiler. Sultan Abdülhamid’i tahttan indirdiklerine göre, Osmanlı’ya hükmetmeleri ve idareyi ele geçirmekte önlerinde hiçbir engel yoktu.” diyen Meşhur, Masonların 2. Abdülhamid Han’ı tahttan indirdikten sonra ateizm propagandası için başta İstanbul olmak üzere Osmanlı’nın her yerinde gazeteler kurduklarını belirtti.

Abdülhamid Han'ın tahttan indirilmesiyle Osmanlı Devleti de çöktü

İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın dedesi Ali Kemal’den örnek veren Meşhur, devletin masonlar tarafından ele geçirildiğini ve ardından Osmanlı’nın parçalandığını anlattı ve “Abdülhamid’in tahttan indirilmesiyle Osmanlı Devleti de çöktü” dedi.

İslam coğrafyası yeni kimliklere bölünüyor

Yıllar önce şer güçlerin milliyetçilik akımıyla “Ben Müslümanım” yerine “Ben Türk’üm” veya “Ben Arap’ım” dedirttiğini belirten Sabır Meşhur, “Şimdi ise “Ben Arap’ım” veya “Ben Türk’üm” deme diyorlar. “Ben Kürt’üm”, “Ben Iraklıyım”, “Ben Mısırlıyım”, “Ben Cezayirliyim”, “Ben Suudiyim” de, diyorlar. Yani parçalanan devletlerin tekrar parçalanması için yeni kimlikleri ortaya çıkarmaya başladığını görüyoruz. ” diye konuştu.

Netflix'in hedefi İslam

Netflix’in bu bölünmelere hizmet ettiğini vurgulayan Meşhur, “Netflix ateizmi yayma ve İslam’a hakaret etme esasına dayanıyor” dedi.

Genç beyinlere inançsızlık ve sapkınlık aşılanıyor

Netflix’in saçtığı tehlikeye dikkat çeken ve 1,5 milyon Türk’ün Netflix’e üye olduğunu belirten Meşhur, “Dikkat edin, 1,5 milyon Türk aile. Her ailenin 5 kişiden oluştuğunu var sayarsak bunun manası 7,5 milyon Türk ailesinin Netflix’i izlediğini söyleyebiliriz. Bu izleyenlerin çoğu ise lise çağında, yeni ergenliğe girmiş gençler ve üniversite öğrencileri vs. Onlar ise belli bir şuura erişmemiş, hayat tecrübeleri olmayan gençler. Bir boş bardak gibiler. Netflix, bu boş bardağın içine gelip cinsi sapıklık, ateizm, ensest ve haram ilişkileri dökebilir. Şimdi Netflix’in ne yaptığını gösterdiğimizde, okuldaki öğrenciye kız kardeşiyle nasıl zina edileceğini öğrettiğini göreceksiniz. Son derece şaşıracağınız şeyler yaptığını göreceksiniz.” diye uyarılarda bulundu.

Hem cebini dolduruyor, hem genç nesli zehirliyor

Netflix’in hedefinin Türk, Arap ve tüm Müslüman toplumları tahrip etmek olduğuna dikkat çeken Meşhur, üstelik Netflix’in sadece Türkiye’de 500-600 milyon Türk Lirasını da cebine indirdiğini söyleyerek “Sonuç olarak Türkiye’den Netflix’e kendi çocuklarının ülkelerini sırtından nasıl hançerlemeleri gerektiğini öğretmesi için bu kadar para çıkıyor” dedi.

Şaşkınlığını gizleyemedi: Türkler kendilerinin aşağılanmasını umursamamış

Netflix’te Türklerin aşağılandığını ve bunu kimsenin umursamaması karşısında şaşırdığını belirten gazeteci Sabır Meşhur, “Bundan da fazlası Netflix’in Türkiye’de yaptığı başka bir örneğe bakalım; Türklere hakaret edip aşağılamış. Daha da ilginci kimse bunu umursamamış.” ifadelerini kullandı.

“Kısacası Netflix bir dizi yapmış. Tabi bildiğiniz gibi Netflix dizilerinde şeytani şekiller çok olur. Bu dizide bizi ilgilendiren çok önemli bir kesit var.” diyen ve diziden kesitleri aktaran Meşhur, “Gördüğünüz bu adam, yani Müslüman Türk genci bir katil. Fakat onu ekranda nasıl gösteriyorlar: Arkalarında Türkiye’nin kurucusu Atatürk ve bugünkü Türkiye’nin lideri Erdoğan’ın portrelerini koymuşlar.” ifadelerini kullandı.

Türk çocuklarının bilinçaltına 'İslam kötüdür' algısını yerleştiriyor

Dizinin konusuyla İslam’ın karalanmaya çalışıldığını söyleyen Meşhur, bir Hristiyan genç ile Müslüman kızın zina yapmasının ardından Müslüman ailenin sözde iki seveni ayırmasından ve Hristiyan genci öldürmesinden bahsedildiğini aktardı.

Sözlerinin devamında Meşhur, “Yani dizi şu mesajı veriyor; Atatürk veya Erdoğan destekçisi ol. Ya da ne olursan ol, hepiniz suçlusunuz, katilsiniz. Yani Netflix, “Hepiniz aynısınız, birbirinizden farkınız yok” mesajını veriyor. Burada amaç İslam’ı hor görmek. Türk çocuklarına ve gençlerine “İslam kötü ve öldürmeyi emreden kanlı bir din” mesajını veriyorlar. Netflix’, lise çağındaki bu öğrencinin kalbindeki İslam’ı döküyor. Ta ki içini boş bardak gibi kılıp onun yerine ateizmi koysun.” dedi.

Netflix, milyonlarca Müslüman'ın katledilmesini işledi mi?

Hristiyanların Müslümanlara olan katliamlarını görmezden geldiğine dikkat çeken Meşhur, “Netflix Mısır’da Müslüman olan Hristiyanların akıbetlerini gösterdi mi? Sırbistan’da, Kırım’da, Yunanistan’da, Bulgaristan’da, Malta’da, Sicilya’da, Girit’te, Kıbrıs’ta Endülüs’te Hristiyanların katlettiği, işkence ettiği, soykırım uyguladığı milyonlarca Müslümanları ele aldı mı, dile getirdi mi? Tabi ki, hayır. Müslümanlar hakkında bir dizi yapmadı.” şeklinde konuştu.

Sapkınlığı normalleştiren Netflix, toplumsal çöküşü başlatmıştır

Ayrıca Meşhur, bir öğrencinin kız kardeşiyle cinsel ilişki yaşamasını normalleştiren diziler yayınlayan Netflix’in İblis’i ve onun ensest, pedofili, zina, eşcinsellik gibi sapkın işlerini yüceltirken İslami konularda din ile alay ettiği vurgusunu yaptı ve “Netflix bugün ülkelerin çöküşünü başlatmıştır” dedi.