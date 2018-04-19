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Türkiye için korkutan uyarı: Çöl iklimine dönüşüyoruz!

Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, Türkiye'de yağışların düzensizleştiğini buna bağlı böceklenmenin arttığını belirtti. İklimin değiştiğini belirterek, "Çöl iklimine dönüşüyoruz" dedi.

19 Nisan 2018 Perşembe 16:49
Türkiye için korkutan uyarı: Çöl iklimine dönüşüyoruz!

Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, Türkiye'nin ikliminin değiştiğini belirterek, "Çöl iklimine dönüşüyoruz. Genellikle az yağışlı veya yağış rejimi düzensiz bir yağış ve çok sıcak buharlaşmanın da çok olduğu mevsim. Bu tabi bizim için su kaynaklarını, ormanları azaltıyor. Böceklenmeyi, hayvanlardan insana geçen hastalıkları, kene gibi problemleri arttırıyor" dedi.

HAVA KİRLİLİĞİ ATAŞEHİR'DE YAPILAN ÇALIŞMALARLA ANLATILDI

Ataşehir Belediyesi ile İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi tarafından "Ne Soluduğumuzun Farkında Mısınız?" sloganıyla hazırlanan "Ataşehir'de Hava Kalitesi" konferansı Mustafa Saffet Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Türkiye'nin değişen iklimine dair bilgiler aktaran Prof Dr. Mikdat Kadıoğlu, "Yağışlar düzensiz hale geliyor. Kışın alçak basınç merkezi ona bağlı. Cephe sistemlerinden olan yağış azalıyor. Böylece kış kuraklığında büyük artış yaşıyoruz.Bahar ayların ilkbahardan, sonbahara kadar olmak üzere çok şiddetli, gök gürültülü boranlarla karşılaşıyoruz. Bunlar tabi ani yağışlar, ani sellere, dolu yağışlarıyla büyük hasara neden oluyor.

"YAZLAR GİTTİKÇE DAHA DA ISINIYOR"

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni açıkladı. Önümüzdeki yaz mevsiminde hava sıcakları mevsim normallerinin bir iki derece üzerinde olmasını bekliyoruz. Neredeyse her sene aynı şey oluyor. İklim değişikliğinin sürekliliğini gösteren bir durum bu. Buna bağlı olarak da yağışlar azalıyor. Özellikle zaten bizde yazın yağışlar azdır.

Az olan yaz yağışları daha da azalıyor.Ama bu hiç yağmayacak anlamına gelmiyor. Kısa süreli gök gürültülü sağanak yağışlar nadiren de olsa görülüyor ve bunlar kurak bir periyottan sonra yağdığı zamanda toprak suyu ememediği için daha çok sele neden oluyor" şeklinde konuştu.

"ÇÖL İKLİMİNE DÖNÜŞÜYORUZ, BU BÖCEKLENMEYİ ARTIRIYOR"

Prof. Dr. Kadıoğlu, "Tropikal iklimde sürekli yağmurlar var. Hava hiç soğumuyor 20 derecenin altına düşmüyor. Keşke tropikal iklim olsa. Çöl iklimine dönüşüyoruz. Genellikle az yağışlı veya yağış rejimi düzensiz bir yağış ve çok sıcak buharlaşmanın da çok olduğu mevsim. Bu tabi bizim için su kaynaklarını, ormanları azaltıyor. Böceklenmeyi, hayvanlardan insana geçen hastalıkları, kene gibi problemleri arttırıyor" dedi.

HANGİ TEDBİRLER ALINACAK?

Prof. Dr. Hüseyin Toros ise, Ataşehir'de hava kirliliği kalitesinin yazın ve kışın 24 saat boyunca takip edileceğini bunun yanı sıra Ataşehir'in hangi mahallelerinde hava kirliliği probleminin yaşandığını bu şekilde daha net anlaşılacağını ve bölgede hangi tür tedbirler alınması gerektiğini söyledi.

Haber Tarihi: 19 Nisan 2018 Perşembe 16:49
  1. İstanbul
  2. Mikdat Kadıoğlu
  3. Türkiye
  4. yağış
  5. iklim

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