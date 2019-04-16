Türkiye için gurur günü! Yerli SİHA Akdeniz semalarında Baykar tarafından yapılan Bayraktar Silahlı İnsansız Hava Aracı, ilk test uçuşunu Akdeniz semalarında gerçekleştirdi.

Baykar Makina tarafından tasarlanan Bayraktar Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA), ilk test uçuşunu Akdeniz semalarında gerçekleştirdi. Bu uçuşu Baykar Makina Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Twitter hesabından paylaştı. Bayraktar, "Deniz Kuvvetlerimizin Bayraktar SİHA'sı Akdeniz semalarında ilk test uçuşunu yaptı. Bismillah Vira" dedi. Deniz Kuvvetleri'nde ilk olarak İHA kullanımı, Dalaman'dan havalanan TUSAŞ imalatı ANKA-B'lerle gerçekleşmişti. Bu uçuşlar, Yunan Hava Kuvvetleri'ni alarma geçirmiş, F-16'lar ANKA'yı takibe almıştı.

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