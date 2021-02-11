Türkiye için dönüm noktası! TUSAŞ, 6 ay içinde 5 adet TS1400 motoru üretecek

Denizli Organize Sanayi Bölgesi’nde savunma sanayiine yönelik çalışmalar hakkında bilgi veren Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş (TUSAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit, “Önümüzdeki 6 ay içinde en az beş adet TS1400 motoru üreteceğiz” dedi.

Akşit’in, Denizli OSB’de sanayicilerle bir araya geldiği toplantıya Denizli OSB Başkanı M. Abdülkadir Uslu, Başkan Vekili Necip Filiz, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, MÜSİAD Başkanı Mehmet Akgün ve sanayiciler katıldı.

Denizli OSB Başkanı Abdülkadir Uslu, bölge sanayicilerinin faydalanması, yatırımlarına yön vermesi amacıyla alanında uzman iş insanlarıyla istişare toplantıları düzenlediklerini belirterek, TUSAŞ’ın yerli ve milli helikopter motoru üreterek önemli bir başarıya imza attığını söyledi. Faruk Akşit de dünyadaki her iki uçaktan birinde ürettikleri parçaların kullanıldığını söyledi.

Yerli ve milli helikopter motoru TEITS1400’ ün ikinci motorunun imalatının bittiğini belirten Akşit, “Önümüzdeki günlerde ikinci motorun test süreci başlayacak. Bir ay içinde üçüncü motorumuz bitiyor. Önümüzdeki 6 ay içinde en az beş adet TS1400 motoru üreteceğiz” dedi.

"Şampiyonlar Ligine çıkıyoruz"

Türkiye’nin ilk gerçek anlamdaki jet motorunu ürettiklerini ifade eden Akşit, “Bu motorumuzla beraber Türkiye olarak havacılık teknolojisinde artık Romanya, Polonya, Bulgaristan sınıfından İngiltere, Fransa, Almanya sınıfına çıkmış oluyoruz. Şampiyonlar Ligine çıkıyoruz yani. Bu da Türkiye için teknoloji açısından gerçekten bir dönüm noktası” açıklamasını yaptı.