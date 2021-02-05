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Teknoloji Türkiye için de konuşuluyordu... SU-57 savaş uçakları hangi ülkelere satılacak?
Teknoloji

Türkiye için de konuşuluyordu... SU-57 savaş uçakları hangi ülkelere satılacak?

Rusya'nın 5. nesil savaş uçağı olan SU-57'lerin hangi ülkelere satılacağı merak konusu oldu. Konuya ilişkin Rusya'dan açıklama geldi.

Yeniakit Publisher
2021-02-05 12:19:00 - 2021-02-05 12:19:59
Türkiye için de konuşuluyordu... SU-57 savaş uçakları hangi ülkelere satılacak?

Beşinci nesil savaş uçağı Su-57'nin Rusya'nın stratejik ortaklarına ihracatının mümkün olduğu açıklandı. Rusya devlet silah ihracat şirketi Rosoboroneksport, ülkesinin stratejik ortaklarının SU-57'ye ilgi göstermesi durumunda uçağı bu ülkelere sunmaya hazır olduklarını duyurdu.

Hindistan'ın Bangalor kentinde düzenlenecek Aero India 2021 havacılık fuarına katılan Rosoboroneksport'tan yapılan açıklamada, Rusya'nın stratejik ortaklarının Rusya'nın 5. nesil çok maksatlı avcı uçağı Su-57E'ye ilgi göstermesi durumunda uçağı bu ülkelere sunmaya hazır oldukları ifade edildi.

Sputnik'in haberine göre, Şirketin halihazırda bazı Asya ülkeleriyle Su-35 savaş uçağıyla ilgili görüşmeler yürüttüğü bildirildi.

Daha önce Rus devlet savunma sanayii şirketi Rostec'in Başkanı Sergey Çemezov, Rus 5. nesil savaş uçağı alımını ciddi biçimde değerlendiren ülkeler arasında Hindistan'ı da göstermişti.

Su-57, 2019 Ağustos ayında ihracat izni almıştı. İzin verildikten kısa süre sonra SU-57'nin ihracata yönelik versiyonu olan Su-57E, MAKS havacılık fuarında sergilenmiş ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından incelenmişti. Bu fuarın ardından, yabancı ülkelerin SU-57'ye olan ilgisinde ani artışın yaşandığı bildirilmişti.

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