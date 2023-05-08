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Gündem Türkiye için çok önemli! Çin'den geliyor
Gündem

Türkiye için çok önemli! Çin'den geliyor

Yeniakit Publisher
2023-05-08 17:27:00 -
Türkiye için çok önemli! Çin'den geliyor

Türkiye’de yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri için Pekin Büyükelçiliği’nde kullanılan oylar, diplomatik kurye eşliğinde Türkiye’ye gönderildi.

Çin’deki Türk vatandaşlarının 14 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Genel Seçimler için kullandığı oylar, diplomatik kuryelerle Türkiye’ye gönderilmeye başlandı. Başkent Pekin’de sorunsuz geçen oy kullanma işlemlerinin ardından sandıklardan toplanan oylar, sandık komisyonu üyelerinin ve sandık müşahitlerinin önünde diplomatik torbalara koyularak mühürlendi. Oy pusulaları Türk Hava Yolları’nın yerel saatle 00.10’da kalkacak Pekin-İstanbul uçağıyla taşınacak ve Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) teslim edilecek.

Bin 67 kayıtlı seçmen oy kullandı

Çin’deki Türk seçmenler için oy kullanma işlemleri dün yerel saatle 21.00’de tamamlandı. Seçmenler, Türkiye’nin Pekin Büyükelçiliği ile Şanghay, Guangzhou ve Hong Kong Başkonsolosluklarında açılan sandıklarda 5-7 Mayıs tarihleri arasında oy kullandı. Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK), yurt dışı seçmen kütüğü kayıtlarına göre Çin’de 4 bin 337 kayıtlı seçmen bulunuyor. Pekin Büyükelçiliği’nden edinilen bilgide, Çin’deki seçmen kütüklerine kayıtlı seçmenlerin kullandığı toplam oy sayısı bin 67 olarak açıklandı.

Pekin’de 171, Şanghay’da 391, Hong Kong’da 294 ve Guangzhou’da 211 oy kullanıldı. Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması durumunda Türkiye’nin Çin’deki temsilciliklerinde oy verme işlemi 21-22 Mayıs günlerinde yapılacak.

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