Türkiye için çalışacaklar

BUĞRA KARDAN / NEVZAT ORBAY

Yeni dönemde ekonomiye Berat Albayrak, Ruhsar Pekcan ve Mustafa Varank yön verecek. Albayrak Hazine ve Maliye Bakanı, Pekcan Ticaret Bakanı, Varank da Sanayi ve Teknoloji Bakanı sıfatıyla makro reformlara ağırlık verecek. Şu aşamada ekonomi yönetimi için faizle mücadele etmek, enflasyon ve cari açık oranlarını düşürmek temel önceliklerden.

ÜRETİCİ VE İHRACATÇILARIN GÜVENİ TAM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın güvendiği isimlerden Albayrak, Pekcan ve Varank’a üreticiler ile ihracatçılar da itibar ediyor. Bu isimlerin özel sektörden gelmeleri, talepleri ve şikâyetleri bilmeleri önemli bir avantaj olarak yorumlanıyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, mali disiplinden ve vergi düzenlemelerinden sorumlu olacak. Albayrak’ın özel sektör tecrübesi ve siyasi deneyimiyle bu sorumlulukların altından kalkacağı öngörülüyor.

İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü’nden mezun olup, New York’ta Pace Üniversitesi’nde finans üzerine MBA (Master of Business Administration-İşletme Yönetimi Yüksek Lisansı) yapan Albayrak, doktorasını da finans ve bankacılık bilim dalında tamamladı.

1999’da profesyonel olarak iş hayatına başlayan Albayrak, Çalık Grubu’nda Genel Müdür Yardımcılığı, Genel Müdürlük gibi vazifeler üstlendi. Aktif siyasete 2015’te adım atan Berat Albayrak, 64. ve 65. hükümetlerde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak görev aldı.

ÖNEMLİ PROJELERE İMZA ATTI

Albayrak’ın bakanlığı döneminde Milli Enerji ve Maden Strateji Belgesi hazırlandı. Bu çerçevede sıvılaştırılmış doğalgaz depolama ve gazlaştırma ünitesi, Türkiye’nin ilk yerli ve milli sondaj gemisinin hizmete alınması, 1 milyon metrekare sondajı hamlesi, Ulusal Bor Stratejisi gibi önemli projeler hayata geçirildi.

YÜKÜ AĞIR BAKAN

Yeni dönemde Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın yükü ağır. Pekcan’a Gümrükler Genel Müdürlüğü, İhracat Genel Müdürlüğü, İthalat Genel Müdürlüğü ile Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü gibi stratejik kurumlar bağlı olacak. Pekcan’ın bu yükü sırtlayacağı tahmin ediliyor. Zira Pekcan’ın kariyer hayatı başarılarla dolu. İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Fakültesi’nden (İTÜ) mezun olan Pekcan, 1981’de Türkiye Sınai Kalkınma Bankası’nda başladığı iş yaşamına çeşitli firmalarda Genel Müdür ve Yönetim Kurulu üyesi olarak devam etti. Pekcan, 2005 yılında altyapı projelerine içme suyu, sulama, petrol ve doğalgaz boruları, santrallere elektromekanik aksamı temin eden Karon Mühendislik ve Ticaret Limited Şirketi’ne kurucu ortak olarak katıldı. Halen aynı şirketin Yönetici Müdürü konumunda.

BAŞKAN’A YAKIN BAKAN

Üç dönem Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türk-Suriye İş Konseyi Başkanlığını yürüten Pekcan, halen DEİK Türk-Ürdün İş Konseyi Başkanı, Türk-Irak ve Türk-Libya Konseyleri Yürütme Kurulu Üyesi.

YAKINDAN TANIYOR

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın ise imalat ve ihracat odaklı büyümeye, yerli üretime önemli katkılar sunması bekleniyor. Erdoğan’ı yakından tanıyan ve yoğun temposuyla dikkat çeken Varank’ın zorlu görevi başarıyla ifa edeceği belirtiliyor.

DARBE ŞEHİDİNİN KARDEŞİ

ODTÜ Siyasi Bilimler Akademisi’nde lisans eğitimi alan Varank, yıllardır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başdanışmanlığını yürütüyor. Mustafa Varank’ın ağabeyi İlhan Varank, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olmuştu. Hain darbe girişiminde ilk olarak Vatan Caddesi’ne giden İlhan Varank, oradaki direnişin sonuç vermesi ve darbecilerin teslim olmasından sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi binasına geçmiş; burada halka ateş açan darbeciler tarafından öldürülmüştü.

DÖNÜŞÜM BAŞLADI

Öte yandan; Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) ile önemli kurumların ismi ve bağlı olduğu bakanlıklar da değişti. 703 sayılı kararname ile daha önce Başbakanlık bünyesinde olan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlandı.

NDK OLUŞTURULDU

702 sayılı KHK ile de nükleer enerjiye ilişkin faaliyetleri yürütmek ve düzenlemek üzere Nükleer Düzenleme Kurumu (NDK) oluşturuldu. Bugüne kadar nükleer enerjiyle ilgili olarak Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’ndan alınmış tüm izinler, Nükleer Enerji Kurumu’na devredilecek.

PİYASADA KABİNE HAREKETLİLİĞİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni kabineyi açıklamasının hemen ardından dolar kuru 4,75 lira seviyesini aştı. Kur, dün sabah 4,64 liraya gerilese de akşam saatlerinde 4,70 lira seviyesine kadar yükseldi.

BİST’TE KAN KAYBI

TL’de görülen değer kaybına paralel Borsa İstanbul (BİST) 100 Endeksi’nde satışlar geldi. Endeks, dün yüzde 1,61 gerilemeyle 97 bin 650 puandan açıldı, 96 bin 274 puandan kapandı.

Yatırım stratejistleri, dalgalanmada eski ekonomi yönetiminden Mehmet Şimşek, Naci Ağbal ve Nihat Zeybekci’nin kabineye girememesinin rol oynadığı kanaatinde. Stratejistlere göre yatırımcılar için yeni ekonomi kurmaylarının yapacakları ilk açıklamalar çok kritik.

YENİDEN SIÇRAMA ZAMANI

Ekonomiye yöne verecek bakanlara duyulan güveni dile getiren iş dünyası, yeni kadronun Türkiye’yi daha ileriye taşıyacağı mesajını verdi.

“2023 HEDEFLERİNE İLERLEYECEK”

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde ekonomiyle ilgili yapılan atamaların iş dünyasına güven verdiğini belirterek, “Bu isimlere bakarak ekonomi idaresinin kaptan köşküne çıktığını söyleyebilirim” değerlendirmesinde bulundu. Avdagiç, kabinede iş dünyasını yakından tanıyan isimlerin bulunmasının, hem iş alemi hem de Türkiye ekonomisi için büyük kazanım olduğuna işaret etti.

İTO Başkanı Avdagiç, iş dünyasının yeni kabineden beklentilerini de dile getirdi. Avdagiç, iş dünyaının “kurlarda oynaklığın bitmesi”, “işletme faizlerinin makul seviyelere inmesi” ve “kaliteli büyüme” olmak üzere üç kritik beklentisi olduğunu belirterek, “Kısa sürede bu üç öncelikli beklentimizin başarıyla hayata geçirileceğine inanıyoruz” açıklamasında bulundu.

TURİZMCİLERDEN BAKAN’A TAM DESTEK

Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) Başkanı Oya Narin, “Ekonomimizde ve turizm sektöründe ihtiyaç duyulan yapısal reformların süratle hayata geçirilmesi için her türlü katkıyı vermeye hazırız. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ndeki ilk Kültür ve Turizm Bakanlığı görevinin, sektörümüzü ve turizm STK’larını iyi tanıyan başarılı bir iş insanı olarak Sayın Mehmet Ersoy’a tevdiinden memnuniyet duyuyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Timur Bayındır ise “Sayın Mehmet Ersoy’un, Kültür ve Turizm Bakanı olmasını turizm sektörü için çok olumlu bir gelişme olarak görüyoruz. Turizmci yeni bakanımız Ersoy ile büyük hedeflere yürüyeceğiz” ifadelerini kullandı.

“HANTALLIKTAN SIYRILACAĞIZ”

Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD) Genel Başkanı Yaşar Doğan, yeni kabine ve Cumhurbaşkanlığı organları ile ekonomi, güvenlik, sosyal ve kültürel politikalarda bürokratik hantallıktan sıyrılmış, risk alabilen ve hedefler için sorumluluk alan çalışmaların yapılacağını düşündüklerini kaydetti. Kabine ve kurullarda 2023 hedeflerine ulaşmak için gereken çalışmaları yapacak isimlerin olmasını memnuniyetle karşıladıklarını dile getiren Doğan, “Yeni kabine hedeflerimiz için sorumluluk alan çalışmalar yapacak” dedi.

UZLAŞMA KÜLTÜRÜYLE POLİTİKA YAPILACAK

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, yeni sistemin ilk Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, 27’nci Dönem Parlamentosu’na ve yeni kabineye başarı dileklerinde bulunarak, önümüzdeki süreçte uzlaşma kültürüyle politikada yaşanacak normalleşmenin, demokratik ve ekonomik reformlarla desteklenmesi gerektiğini aktardı. Turan, “Türkiye’ye ihtiyacı olan dengeyi kazandıracak adımlar hızla atılmalı” diye konuştu.

GÜÇLÜ EKONOMİ İÇİN İLK ADIMLAR

95 yıllık Parlamenter Sisteminin sona erdiği Türkiye dünden itibaren yeni bir döneme başlangıç yaptı. Yönetim açısından birçok yenilik ve değişimin yaşanacağı bu dönemin ilk kanun hükmündeki üç kararnamesinde ekonomiye dönük yol haritasıyla ilgili önemli ipuçlarına yer verildi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçişte ekonomiyle ilgili bakanlık, kurum ve kuruluşların yapıları, görev ve yetkilerinde değişikliğe gidildi, yeni sisteme ilişkin mevzuatta düzenleme yapıldı.

Ekonomik ve Sosyal Konseyin Başkanı Cumhurbaşkanı olurken, konseyin üyeleri Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek.

YETKİ BAŞKAN’DA

Resmi Gazete’de yayımlanan 703 sayılı KHK ile Maliye Bakanlığı adı “Hazine ve Maliye Bakanlığı” olurken, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, düzenlemeyle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı adıyla göreve devam edecek. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının adı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı oldu. Gümrük ve Ticaret Bakanlığına ilişkin düzenlemelerde ise Ticaret Bakanlığına atıf yapıldı.

Hazine Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’un adı “Fiyat İstikrarı ile Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun” şeklinde değiştirildi. Söz konusu kanunda finansal sistemin bütününe sirayet edebilecek ölçüde olumsuz bir gelişmenin ortaya çıkması ve bu durumun Finansal İstikrar Komitesi tarafından tespiti halinde, alınacak tedbirleri belirleme yetkisi Bakanlar Kurulu’ndan Cumhurbaşkanı’na devredildi.

MERKEZ BANKASI DÜZENLEMESİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu’nda değişikliğe gidilirken, bankanın hükümetle ilişkisi, Cumhurbaşkanı veya görevlendireceği bir bakan aracılığıyla da sağlanacak.

Üyelerin görevleri, özel bir kanuna veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesine dayanmadıkça, banka dışında teşrii, resmi veya özel herhangi bir görev ile birleşemeyecek. Para Politikası Kuruluna ilişkin olarak, Merkez Bankası Başkanın önerisi üzerine atanacak üyeye ilişkin “müşterek kararla” ibaresi metinden çıkarıldı. Başkan yardımcıları için aranan “meslekleri ile ilgili olarak en az 10 yıl çalışmış” olma şartı ile “Başkanın önerisi üzerine müşterek kararla 5 yıl süre ile atanacağına ilişkin ibare metinden çıkarıldı. 703 sayılı KHK ile diğer ekonomi ile ilgili kurumların yapıları da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne uygun hale getirildi.

BAKANLIĞI SEKTÖRE MORAL VERDİ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na getirilen Murat Kurum’a iş dünyasının yanı sıra inşaat sektöründen büyük destek geldi.

İNDER Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, “İnşaat sektörüne ivme kazandıracak ismin Başkan Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın hazırladığı Bakanlar Kurulu’nda yer alması en büyük arzumuzdu. Yeni yönetim şeklinin vermiş olduğu dinamizme yabancı olmayan ve sektörümüzün önünü açacak hamleleri çok iyi bilen Sayın Murat Kurum’un görevini en iyi şekilde yapacağına inancımız sonsuzdur” dedi.

KONUTDER Genel Başkanı Altan Elmas, “Yeni kabinede neredeyse ekonomiyle ilgili tüm bakanlıklar, konularında yetkin özel sektör ve STK temsilcilerinden seçildiğini görüyoruz. Özel sektörün bilgi birikimi ve tecrübeleri daha yoğun kullanılacak; Türk insanının dinamizmi, iş dünyasının yatırım iştahı ve güçlü bir siyasi iradeyle 2023 hedefleri yolunda vites yükseltilecek” derken,

GYODER Başkanı Doç. Dr. Feyzullah Yetgin, yeni sistemin getireceği avantajlarla ekonomik istikrarın devamı edeceğine vurgu yaptı.

Yeni yönetim sisteminin Türkiye’ye hayırlı olmasını dileyen Artaş İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya ise sektörün Çevre ve Şehircilik Bakanı olan Murat Kurum’a duyduğu güveni dile getirdi.