Türkiye için bir gurur hikayesi: Afrika’da traktörü Türkler üretecek

Erkunt Traktör, Afrika’nın tarımı en güçlü ülkelerinden Sudan’da ArmaTrac lisansı ile hattan çıkan ve üretilen ilk traktörlerin coşkusunu yaşıyor.

Erkunt Traktör, geçtiğimiz kasım ayında Afrika’nın en büyük sanayi kuruluşlarından biri olan GIAD’a ArmaTrac markasıyla traktör üretmek için lisans vererek yurt dışında üretim için önemli bir adım atmıştı. Erkunt ve GIAD tesislerinde gerçekleşen teknik eğitimler sonunda ilk ArmaTrac markalı traktörler temmuz ayında banttan indirildi.

Kasım 2018’de üretim lisans anlaşmasına imza atan Erkunt Traktör, resmi distribütörü olan GIAD’ın Sudan’daki fabrikasında ilk kez traktör üretildiğini bildirdi.

Türk otomotiv ve tarım sektörünün geleceği adına coşku oluşturan iş birliğinin ilk ürünü olan başarının ayrıntılarını anlatan Erkunt Traktör Kurucusu Zeynep Erkunt Armağan, "Afrika kıtasının en hızlı gelişen ülkelerinden ve son derece verimli topraklara sahip olan Sudan, tarım sektörü açısından büyük potansiyel taşıyor. Biz 2009 yılından beri Sudan’ı çok doğru bir pazar olarak görüp, kıt’adaki hedef ülkelerimizin birinci sırasında tutmaktayız. GIAD da bizim yıllardır güvenerek çalıştığımız, Sudan’ın en profesyonel çalışan önemli endüstri kuruluşlarından birisi. Sudan’da kendi markamızla üretim, bizim için ve Türkiye için çok önemli bir hedefti. Türkiye de Sudan’ı Afrika’daki önemli partnerlerinden birisi olarak görerek yıllardır Sudan’a yatırım yapıyor. TİGEM de bu projenin liderliğini üstleniyor. Sudan’ı bizim için önemli kılan bir başka özelliği de Comesa ülkesi olması, bir diğer deyişle Sudan’da üretim yapmak demek tüm Comesa (Doğu ve Güney Afrika Ortak Pazarı) ülkelerinde gümrük duvarları olmadan üretim ya da satış yapabilmek anlamına geliyor" dedi.

"Yıllarca yurt dışında Türk markasıyla üretim yapma fikrini gerçeğe çevirmek için çalıştık"

Türkiye’nin 1950’li yıllardan beri lisansla traktör üretimi yaptığını da hatırlatan Zeynep Erkunt Armağan, şöyle devam etti:

"Biz ise kurulduğumuz günden beri ’bunu tersine çevirebiliriz, bizim tasarladığımız traktörlerin Avrupa’da tasarlanan traktörlerden fazlası var, eksiği yok’ dedik. Yıllarca yurt dışında Türk markasıyla üretim yapma fikrini gerçeğe çevirmek için çalıştık ve sonunda biricik yerli markamızla yurt dışında üretime başlayarak Türkiye’nin kabul edilmiş bu gerçeğini değiştirdik. Türk çiftçisine kendi markasının dünya markası olabileceğini gösterdik. Bu, Türkiye için bir dönüm noktası, bir başarı hikayesidir. Öneminin kavranabildiğini ümit ediyorum. Bizim en önemli özelliğimiz ve başarımızın altındaki motif, traktörlerimizi A’dan Z’ye kendimiz tasarladığımız için, girdiğimiz ülkenin çiftçisine ve toprağına göre tasarım yapabilme, yeni ürün yaratabilme özelliğimizdir. Yıllar önce bu felsefe ile Sudan ve çevre ülkelerini ciddiye alarak tasarladığımız ve ürettiğimiz traktörler bugün Erkunt’a ama daha önemlisi Türkiye’ye büyük bir iş potansiyeli olarak dönmüştür. Emeği geçen tüm ekibimizi ve GIAD’ı kutluyor, nice başarılara birlikte imza atmayı diliyorum" diye konuştu.

Tarım ülkesi Sudan

Afrika’nın 186 milyon 148 bin 400 hektar yüz ölçümlü ülkesi Sudan, verimli tarım arazileriyle dikkat çekiyor. Ülkede 84 milyon 151 bin hektar kullanılabilir tarım arazisi olmasına rağmen, bunun yaklaşık 14 milyon hektarı tarım için kullanılıyor. Erkunt Traktör’ün gerçekleştirdiği bu yatırım ve mekanizasyon hamlesiyle birlikte, hem Türkiye’ye katma değer sağlanacak hem de verimli topraklar işlenerek yeni tarım ürünleri de piyasaya sunulmaya devam edilecek.