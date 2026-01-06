  • İSTANBUL
Türkiye için beka sorunu! Gebze’de dehşet anları

Türkiye için beka sorunu! Gebze’de dehşet anları

Dağda biten teröristler şehirde cirit atıyor. İdama varan caydırıcı cezaların olmamasından şımaran şehir eşkıyaları sokaklarda terör estiriyor. Son olarak Kocaeli’nin Gebze ilçesinde silahla araçtan açılan ateşte 2 kişi yaralandı.

Olay, saat 10.00 sıralarında Beylikbağı Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi'nde meydana geldi. Kimliği henüz belirlenmeyen kişi ya da kişilerce yolda ilerleyen araç içerisinden silahla ateş açıldı.

Bu sırada mermiler kaldırımda yürüyen Özcan E. ve durakta çocuğuyla bekleyen Safinaz A.’ya (35) isabet etti.

Saldırganlar kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

 

 

Yaralılar, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

